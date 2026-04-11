Vụ 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Như Loan lĩnh án 1,5 năm tù treo

Tối 10/4, TAND TPHCM tuyên án 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) từ 6 năm tù về tội Nhận hối lộ; 8 năm tù Về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù;

Các bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín) cùng bị tuyên phạt tổng mức án 7 năm 6 tháng tù và về các tội Đưa hối lộ và tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) lĩnh mức án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, đang bỏ trốn và bị truy nã, bị xét xử vắng mặt) bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.

Các bị cáo tại tòa.

Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và những người liên quan tại tòa, đủ cơ sở xác định, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhiều tài sản là đất đai, trong đó có khu đất tại địa chỉ số 39-39B bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, Tp.HCM.

Sau đó, Tập đoàn Cao su giao khu đất trên cho Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý. Thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Tập đoàn Cao su xây dựng phương án xử lý sắp xếp lại cơ sở nhà đất, đề xuất cho hợp khối và chuyển mục đích sử dụng đất tại 39-39B bến Vân Đồn sang đất ở để xây dựng chung cư, giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân viên và được UBND Thành phố, Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, trong thực thi công vụ, chuyển tài sản của Nhà nước là khu đất 39-39B bến Vân Đồn thành tài sản tư nhân trái pháp luật, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền 542.746.884.540 đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung là người khởi nguồn của các hành vi sai phạm; trực tiếp thoả thuận, thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về phương thức, cách thức chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ Tập đoàn cao su sang công ty tư nhân không qua thẩm định giá, đấu giá, nên phải chịu trách nhiệm chính, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại Tập đoàn cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa khi được chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 39-39B bến Vân Đồn đã cấu kết với các đối tượng là doanh nghiệp tư nhân, cố ý làm trái trong việc chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá tài sản, trái quy định pháp luật.

Các bị cáo thuộc UBND TP.HCM do vụ lợi nên khi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B bến Vân Đồn đã làm trái quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003;

Các bị cáo thuộc Hội đồng định giá tài sản Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành thẩm định giá để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, vì vụ lợi đã nhận tiền của bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa, khi tiến hành định giá đã làm trái quy định, phản ánh không đúng giá trị thị trường của khu đất.

HĐXX cho rằng, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử là để kịp thời răn đe, giáo dục người phạm tội; thể hiện sự quyết tâm trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các bị cáo đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật, những nào trái với quy định của pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế.

Tuy nhiên, chỉ vì động cơ tư lợi, vụ lợi cá nhân, hoặc do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, do nể nang, lệ thuộc cấp trên nên các bị cáo ở từng vị trí, lĩnh vực công tác đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo ngoài việc gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước; còn gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục.