Ngành bán lẻ vào "sóng" mới: Loạt đại gia MWG, PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, FRT, MSN, DGW hướng tới tăng trưởng vượt trội

Doanh nghiệp bán lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 2026 tăng trưởng 2 chữ số

Bước vào năm 2026, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn đồng loạt đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, cho thấy kỳ vọng rõ nét vào một chu kỳ phục hồi mới của sức mua trong nước.

Cụ thể, Thế giới di động (mã: MWG) gây chú ý khi lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 9.200 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Tương tự, PNJ cũng đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 3.409 tỷ đồng, tăng hơn 20%, hướng tới kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng sức mua trang sức cải thiện.

Cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, Masan Group (mã: MSN) lên kế hoạch đạt 7.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 2026, tăng khoảng 17%, phản ánh kỳ vọng phục hồi của mảng tiêu dùng – bán lẻ.

Tương tự, FPT Retail (mã: FRT) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh 27% lên khoảng 1.550 tỷ đồng nhờ động lực từ chuỗi nhà thuốc; trong khi Digiworld (mã: DGW) cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gần 19% lên khoảng 660 tỷ đồng.

Kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh không chỉ đến từ nội tại doanh nghiệp mà còn được củng cố bởi các định hướng chính sách vĩ mô.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, tăng trưởng tiêu dùng trong nước được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, chiến lược phấn đấu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) tăng bình quân 11 - 11,5%/năm. Chiến lược cũng đề ra doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 15 - 20%/năm, chiếm 15 - 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước vào năm 2030. Phấn đấu khoảng 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử.

﻿Dự báo lợi nhuận quý 1: Nhiều doanh nghiệp có thể tăng bằng lần

﻿Trên thực tế, nhiều dự báo KQKD quý 1 cũng cho thấy triển vọng kết quả kinh doanh của nhóm bán lẻ trong năm 2026 đang nghiêng theo hướng tích cực.

Với MWG , SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của doanh nghiệp đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 8% so với quý trước. Tăng trưởng nhờ mảng thiết bị công nghệ và điện máy cùng với hiệu quả vận hành mảng bán lẻ thực phẩm cải thiện đều đặn. Nếu con số dự báo là chính xác, MWG sẽ phá kỷ lục lợi nhuận trong 1 quý.

Với FRT , lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 được dự báo đạt 370 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 6% so với quý trước. SSI Research cho rằng động lực đến từ nhu cầu nâng cấp và thay đổi máy tính xách tay và điện thoại, cùng với sự cải thiện liên tục của mảng dược phẩm.

Cũng với lý do tương tự, SSI Research dự báo DGW có thể lãi sau thuế 170 tỷ đồng quý 1/2026, tăng 60% so với cùng kỳ và cao hơn 5% so với quý trước.

Thậm chí, SSI Research dự báo MSN và PNJ có thể tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ 2025. Cụ thể, MSN có thể lãi sau thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 9% so với quý trước nhờ giá vonfram duy trì đà tăng, mảng thực phẩm và đồ uống phục hồi và hiệu quả vận hành mảng bán lẻ.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của PNJ được dự báo tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn 23% so với quý liền trước.

Đồng quan điểm, Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 1/2026 của PNJ đạt 1.320 tỷ đồng, tăng trưởng 95%; DGW đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 42%; FRT đạt 219 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; MWG bán lẻ đạt 1.950 tỷ đồng, tăng trưởng 26%; MSN tăng trưởng 192%, ước đạt 1.149 tỷ đồng. Cho cả năm 2026, mức tăng trưởng lợi nhuận của các DN bán lẻ trên được MBS dự phóng từ 20% đến 33% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết là "điểm sáng"﻿ tăng trưởng

Dự báo khả quan về kết quả kinh doanh phần nào củng cố quan điểm của nhiều công ty chứng khoán rằng ngành bán lẻ vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Điển hình, báo cáo ngành bán lẻ mới đây của Chứng khoán ACBS cho rằng, các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết vẫn sẽ là "điểm sáng" tăng trưởng nổi bật với 4 động lực quan trọng:

Một là, sức mua của người tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, dù với tốc độ chậm, nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ, điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân, gia hạn việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các lo ngại liên quan đến thuế quan dịu bớt.

Hai là, các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh có thể thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng hơn giữa các doanh nghiệp bán lẻ và khu vực phi chính thức.

Ba là, các nhà bán lẻ hiện đại có thể hưởng lợi từ sự chuyển dịch thói quen mua sắm của người tiêu dùng từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại, và được thúc đẩy thêm khi các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh có thể dẫn đến sự thu hẹp của khu vực kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, việc gia tăng thị phần sẽ phụ thuộc vào vị thế thị trường hiện tại của mỗi công ty và mức độ phân mảnh của ngành.

Bốn là, các yếu tố hỗ trợ khác cho triển vọng ngành gồm quá trình đô thị hóa, lợi thế về nhân khẩu học với dân số đông và trẻ (mặc dù những lợi thế này có thể giảm dần trong 10 năm tới và sau đó do giai đoạn già hóa dân số), mức sống và thu nhập tăng dần.