VMSC kiên trì thoái vốn tại MSB

Công ty TNHH - Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (VMSC) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, HoSE và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước hoặc cổ đông có vốn Nhà nước.

Cụ thể, VMSC đã không bán bất cứ cổ phiếu MSB nào trong tổng số hơn 2,45 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 5/3/2026 đến ngày 3/4/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ảnh minh họa

Do đó, VMSC vẫn duy trì sở hữu hơn 2,45 triệu cổ phiếu MSB, tương đương tỷ lệ 0,078% vốn điều lệ của MSB.

Ngay sau đó, VMSC tiếp tục đăng ký bán hết lượng cổ phiếu trên trong giai đoạn từ ngày 14/4/2026 đến ngày 13/5/2026. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ thoái sạch vốn tại MSB.

Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 23/2/2026 đến ngày 13/2/2026, VMSC cũng đã bán bất thành hơn 2,45 triệu cổ phiếu MSB nêu trên do thị trường không thuận lợi.

Trong một diễn biến khác, mới đây MSB đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 24/4/2026 tới đây.

Theo đó, MSB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18%, đưa tổng dư nợ (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) lên 244.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản ước đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi huy động vốn thị trường I và trái phiếu đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24%. Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 - 5) được kiểm soát dưới 3%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, MSB dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 và sau khi trích lập các quỹ theo quy định với tỷ lệ 20%.

Cụ thể, MSB có kế hoạch phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026.

Mục đích phát hành nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô, nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, MSB còn trình cổ đông phương án góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ để công ty đó trở thành công ty con của MSB.