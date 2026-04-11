Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) thu hơn 450 tỷ đồng mỗi ngày

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECO) mới đây, CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã BSR) cho biết sản lượng quý 1/2026 đạt hơn 2,03 triệu tấn sản phẩm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt trên 41.278 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng bình quân mỗi ngày thu hơn 450 tỷ đồng.

Trước đó, BSR đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 13/4 tại TP HCM. Về kế hoạch kinh doanh 2026, BSR đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và giảm 58% so với thực hiện năm 2025. Công ty đặt mục tiêu nộp NSNN gần 12.600 tỷ đồng.

BSR cho biết sẽ tập trung vận hành nhà máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả ở công suất và cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với điều kiện thị trường; tiết giảm chi phí và nâng cao hệ số sử dụng tài sản; phấn đấu đạt công suất vận hành quy đổi trung bình năm 2026 đạt trên 126,4% công suất thiết kế của nhà máy để nâng cao sản lượng và doanh thu góp phần bù thiếu hụt doanh thu do giảm giá dầu thô.

Bên cạnh đó, BSR cũng sẽ chủ động triển khai công tác mua nguyên liệu (dầu thô, nguyên liệu trung gian, cấu tử phối trộn, v.v…) với phụ phí dầu thô và chi phí liên quan đến dầu thô tối ưu đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy vận hành ở công suất cao theo kế hoạch.

Ngoài ra, HĐQT BSR còn đề xuất đổi tên doanh nghiệp. Cụ thể, hội đồng quản trị trình phương án chuyển đổi tên gọi từ CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn sang Công ty cổ phần – Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Thời điểm triển khai sẽ do hội đồng quản trị quyết định, căn cứ vào điều kiện thực tế và các quy định liên quan.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, BSR dự kiến chi khoảng 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 3% (300 đồng/cổ phiếu). Sau khi trích lập các quỹ, bao gồm quỹ đầu tư phát triển (2.603 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng (364 tỷ đồng), phần lợi nhuận còn lại giữ lại đạt gần 2.924 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BSR đã giảm gần 30% từ đỉnh nhưng vẫn cao hơn 66% so với thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng 134.000 tỷ đồng (~5 tỷ USD).