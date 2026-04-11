Chứng khoán Kafi có tân Chủ tịch HĐQT

CTCP Chứng khoán Kafi đã ban hành Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 8/4 vừa qua.



Theo đó, cổ đông Kafi đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Quang Trung, căn cứ theo đơn từ nhiệm trước đó. Đồng thời, đại hội thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 từ 6 xuống còn 5 người bao gồm: Ông Nguyễn Việt Cường, ông Trần Tuấn Minh, ông Hà Hoàng Dũng, ông Trịnh Thanh Cần và ông Diệp Thế Anh.

Đến ngày 10/04, HĐQT đã họp và bầu ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT. Theo giới thiệu, ông Nguyễn Việt Cường có hơn 25 năm kinh nghiệm để trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Việt Cường được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Kafi

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức trong và ngoài nước như KPMG, Unilever, VinaCapital, cũng như các doanh nghiệp niêm yết lớn. Ông cùng từng là thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) trong giai đoạn 2019 - 2022.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 với mục tiêu tổng tài sản đạt 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với kết quả năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Kafi sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2025, không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Về cổ tức năm 2026, công ty có kế hoạch chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 12%.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua 2 phương án tăng vốn do HĐQT đề xuất đó là chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 16,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Số vốn huy động được dùng 70% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho tự doanh.

Phương thức phân phối bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và/hoặc thông qua đại lý phân phối. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, công ty còn có kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành, bao gồm cả IPO và ESOP, sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sau phát hành, Kafi sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.