Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13-17/4: Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức "khủng" 13.000 đồng/cp

Theo thống kê, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13/4– 17/4. Tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 130% và thấp nhất là 5%.

Ngày 14/4 tới, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã VNX – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 130%, tương đương 13.000 đồng/cp. Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 42 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Đáng chú ý, mức cổ tức thực tế cao gấp hơn 2 lần so với kế hoạch ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua (60%). Việc “mạnh tay” nâng tỷ lệ chi trả đến từ kết quả kinh doanh năm 2025 vượt kỳ vọng: doanh thu đạt 294 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế gần 57 tỷ đồng, vượt tới 51%.

Vinexad từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2022, công ty chi trả 6.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 60%); năm 2023 nâng lên 150% và năm 2024 duy trì ở mức 120% bằng tiền mặt.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS - UPCoM) mới thông báo, ngày 17/04 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2025. Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện thanh toán là 28/04/2026.

Với hơn 367,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ phải chi gần 735,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Trước đó, Đường Quảng Ngãi đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt vào tháng 08/2025 và tháng 01/2026 với tổng tỷ lệ 20% (tương ứng gần 735,3 tỷ đồng).

Ngày 15/04 tới đây, CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 13% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán từ ngày 29/05/2026. Với hơn 111 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TDM sẽ chi hơn 144,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2026, Công ty đưa ra mức cổ tức tối thiểu là 13%/vốn điều lệ. Ngày 24/03 vừa qua, Công ty đã chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu sản lượng nước thương phẩm đạt tối thiểu 75.000 m3, tăng khoảng 15% năm trước.﻿