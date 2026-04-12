Quỹ ngoại Phần Lan mua vào 8 triệu cổ phiếu SHS

Pyn Elite Fund- quỹ ngoại đến từ Phần Lan, vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 1/4/2026, Pyn Elite Fund đã mua 8 triệu cổ phiếu SHS qua sàn, qua đó nâng sở hữu từ hơn 62,3 triệu cổ phiếu (6,93%) lên hơn 70,3 triệu cổ phiếu (7,82%).

Thời gian gần đây, quỹ ngoại đến từ Phần Lan này liên tục mua vào cổ phiếu SHS.

Cụ thể, ngày 25/3/2026, quỹ này mua vào gần 2,9 triệu cổ phiếu SHS, qua đó nâng sở hữu lên hơn 47,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,26% và trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán SHS.

Đến ngày 31/3/2026, Pyn Elite Fund tiếp tục mua thêm 15 triệu cổ phiếu SHS bằng phương thức mua cổ phiếu qua sàn.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt gần 3.674 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số gần 1.998 tỷ đồng năm trước đó.

Tổng chi phí ở mức hơn 2.024 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 1.649 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2024 và vượt 20,5% kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 ở mức hơn 1.343 tỷ đồng, tăng 32% so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Phía SHS cho biết, lãi ròng năm 2025 của doanh nghiệp tăng là do hoạt động tự doanh tăng 40% so với năm 2024 vì diễn biến tích cực của thị trường.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2025 tăng 56% so với năm 2024 với dư nợ cho vay đạt 9.098 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu giao dịch sôi động.

Hoạt động môi giới năm 2025 tăng 18% so với năm 2024 nhờ thanh khoản thị trường được cải thiện và thị phần môi giới của SHS được mở rộng ở cả nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt gần 23.032 tỷ đồng, tăng trưởng 64,2% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 12.602 tỷ đồng, chiếm 54,7% Tổng nguồn vốn, EPS đạt 1.500 đồng/cổ phần, ROAE đạt 11,3% và ROAA đạt 7,2%.



