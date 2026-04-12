Yếu tố nào có thể định hình xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán?

Ngày 11/4/2026, MoneyGain tổ chức sự kiện “MoneyGain Next 2026: Nâng tầm hành trình đầu tư bền vững”. Tại đây, các chuyên gia nhận định giai đoạn tới sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng đi kèm rủi ro phân hóa mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải chuyển từ tư duy “phản ứng theo thị trường” sang “đầu tư có hệ thống”.

“Trong môi trường đầu tư biến động mạnh, nhà đầu tư cần xác định rõ triết lý và hệ thống đầu tư nhất quán, đi kèm kỷ luật phù hợp để tránh các quyết định mang tính cảm tính và bị chi phối bởi tâm lý đám đông”, ông Đào Phúc Tường, ﻿nguyên Giám đốc Đầu tư tại APS Asset Management (Singapore)﻿ chia sẻ.

Theo các chuyên gia, hiệu quả đầu tư bền vững phụ thuộc vào 3 yếu tố cốt lõi: hiểu chu kỳ kinh tế và dòng tiền thị trường, kỷ luật trong phân bổ danh mục, và ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc.

Yếu tố có thể định hình xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán

Ở góc độ vĩ mô, ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng phòng Phân tích MoneyGain , cho rằng cơ hội của thị trường thời gian tới sẽ đến từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu mở rộng các kênh dẫn vốn trung, dài hạn.

Theo ông Khôi, Việt Nam đang bước vào một “kỷ nguyên tăng trưởng mới” – yếu tố có thể định hình xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán.

Trọng tâm nằm ở khát vọng tăng trưởng kinh tế rõ ràng của Việt Nam, với mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD GDP/người, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Đây là mức tăng trưởng cao, nhưng được xem là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam chỉ còn khoảng 10 năm “dân số vàng” trước khi bước vào giai đoạn già hóa.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã và đang triển khai hàng loạt chính sách lớn, có thể kể đến các Nghị quyết như 57, 59, 66, 68 và gần đây là Nghị quyết 79, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại từ trước. Theo ông Khôi, đây là nền tảng chiến lược nhằm giúp Việt Nam tránh “vết xe đổ” của một số quốc gia mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình như Philippines, Thái Lan hay Malaysia.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở mục tiêu, mà ở nguồn lực để duy trì tăng trưởng cao. Ông Khôi nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam mỗi năm cần thu hút khoảng 20–40 tỷ USD vốn dài hạn, trong khi dư địa từ tín dụng đang dần thu hẹp.

Cụ thể, tỷ lệ tín dụng/GDP đã tăng từ 136% cuối năm 2024 lên gần 150% hiện nay, cho thấy áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Điều này đồng nghĩa, trong giai đoạn tới, tăng trưởng tín dụng – động lực quen thuộc của nền kinh tế – sẽ khó có thể tiếp tục mở rộng mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển các kênh dẫn vốn khác trở nên cấp thiết, đặc biệt là FDI, trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Theo ông Khôi, đây chính là những “mảnh ghép” quan trọng để duy trì đà tăng trưởng và mở ra dư địa cho thị trường cổ phiếu trong trung – dài hạn.