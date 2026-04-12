Người nhà lãnh đạo OCB bán ra cổ phiếu đã đăng ký

Bà Nguyễn Việt Triều vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE).

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều vừa bán ra thành công 500.000 cổ phiếu OCB đã đăng ký bằng phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2026 đến ngày 8/4/2026.

Sau giao dịch, bà Nguyễn Việt Triều đã giảm sở hữu cổ phiếu OCB từ hơn 4,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,167% xuống còn 0,148%.

Bà Nguyễn Việt Triều được biết đến là vợ ông Ngô Hà Bắc- Thành viên HĐQT của OCB. Cũng tại báo cáo này cho thấy, ông Bắc đang nắm giữ gần 16,7 triệu cổ phiếu OCB (tỷ lệ 0,627%).

Trong một diễn biến khác, mới đây, OCB đã có các văn bản công bố thông tin về mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12501 vào ngày 28/4/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 2.107 tỷ đồng, trong đó gồm 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 107 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCB12502 vào ngày 29/4/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 54 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ tháng 4/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2028.

Trước đó, OCB đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của ngân hàng.

Cụ thể, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Tổng tài sản mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt 354.214 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2025. Tổng huy động TT1 dự kiến 251.919 tỷ đồng và tổng dư nợ TT1 mục tiêu đạt 235.875 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 15% so với năm 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024. Tổng tài sản đạt 322.949 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2024 tại thời điểm 31/12/2025 và đạt 102% so với kế hoạch.

Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước, hoàn thành 101% kế hoạch. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng gần 11% so với năm 2024.