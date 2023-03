Lionel Messi: Nhiều kỳ tích ở tuổi 35

Một ngày trước lễ trao giải được tiến hành tại Nhà hát Salle Pleyel ở thủ đô Paris - Pháp, ở "thánh đường" Velodrome cách đó 400 dặm về phía Nam, PSG của Messi đã đánh bại đại kình địch Marseille với tỉ số 3-0 để bứt xa trên ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Nếu cú đúp bàn thắng của Kylian Mbappe xuất phát từ công kiến tạo của Messi thì bàn thắng của chính siêu sao người Argentina lại đến từ đường chuyền của đồng đội trẻ người Pháp.

Bàn thắng phút 29 của trận đấu là lần thứ 700 Messi ghi bàn ở cấp CLB và anh cùng với Cristiano Ronaldo là 2 cầu thủ hiện còn thi đấu chạm tay đến cột mốc "khủng" này. Màn thăng hoa rực rỡ ấy đã điểm tô thêm cho chiến thắng của Messi ở gala trao giải FIFA The Best, nơi anh thiết lập kỷ lục 7 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn, tính chung cả 3 phiên bản giải thưởng "FIFA World Player of the Year" (1991-2009), "FIFA Ballon d’Or" (2010-2015) và "FIFA The Best" (từ năm 2016 đến nay).

Messi là ứng viên sáng giá giải “Oscar của thể thao”. Ảnh: FIFA.COM

Mặc dù 2 đối thủ Mbappe và Karim Benzema cũng đã có một năm thi đấu xuất sắc nhưng siêu sao người Argentina lấn át tất cả với chức vô địch World Cup 2022, vô địch Cúp Liên châu lục châu Âu - Nam Mỹ 2022 ở cấp độ đội tuyển, bên cạnh cú đúp vô địch Ligue 1 và Siêu cúp Pháp trong màu áo PSG. Thêm danh hiệu cá nhân - Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 cùng tần suất ghi bàn cực cao (35 bàn, 30 kiến tạo), chiến thắng của Messi ở Giải thưởng FIFA The Best 2022 là không phải bàn cãi.

Nếu duy trì được phong độ ấn tượng này đến hết mùa, qua đó giúp PSG tiếp tục khuynh đảo giải quốc nội Pháp cũng như tỏa sáng ở Champions League, Messi hoàn toàn có cơ hội đoạt luôn Quả bóng vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp, đồng thời thực hiện "cú ăn ba" danh hiệu cá nhân trong năm nay khi đang là ứng viên sáng giá nhất của Giải thưởng "Laureus World Sportman of the Year", vốn được ví như giải "Oscar của thể thao".

Ngôi sao kiệt xuất sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam quần vợt Rafael Nadal là đối thủ cạnh tranh với Messi ở Giải thưởng Laureus nhưng chính tay vợt người Tây Ban Nha lại công khai ủng hộ Messi đoạt giải. Nadal chỉ yêu thích Real Madrid - đại kình địch của CLB Barcelona mà Messi gắn bó gần hết sự nghiệp - nhưng lại ngưỡng mộ tài năng của Messi, nhất là sau khi "La Pulga" cùng tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2022.