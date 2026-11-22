Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys phát biểu trước các phương tiện truyền thông. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys tuyên bố, thông tin về việc một vật thể khả nghi được phóng từ lãnh thổ Litva về phía Nga là không đúng sự thật.

“Cộng hòa Litva chưa bao giờ cho phép sử dụng không phận của mình để tấn công các mục tiêu tại Liên bang Nga, kể cả trong trường hợp vừa qua”, ông Budrys viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền vùng Kaliningrad của Nga phát cảnh báo về nguy cơ xuất hiện UAV từ hướng Litva.

Tối 21/11, còi báo động phòng không đã vang lên tại thành phố Kaliningrad và một số khu vực lân cận. Đáng chú ý, đây được cho là lần đầu tiên hệ thống còi báo động được kích hoạt tại khu vực này.

Thống đốc Kaliningrad Alexey Besprozvannykh cho biết cảnh báo UAV được ban bố tại huyện Neman, sau khi phát hiện vật thể khả nghi từ hướng Litva.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, các lực lượng chức năng Nga xác định không có mối đe dọa.

Cùng thời điểm, một số nhân chứng đăng tải video được cho là ghi lại hoạt động của hệ thống phòng không trên bầu trời Baltiysk - thành phố nằm ở phía tây vùng Kaliningrad. Hiện chưa có xác nhận chính thức về việc lực lượng phòng không Nga đã khai hỏa tại đây.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt với phần còn lại của Nga, nằm giữa Ba Lan ở phía nam và Litva ở phía bắc và phía đông. Cả 2 quốc gia này đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thành phố Baltiysk nằm bên bờ biển Baltic là nơi đặt căn cứ hải quân chủ lực của Nga tại vùng biển này.

Những diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại chiến sự đã lan sang vùng đất nằm giữa các quốc gia NATO.

Diễn biến tại Kaliningrad xảy ra chỉ vài giờ sau khi tàu chở hàng Sparta II của Nga bị tấn công bằng UAV tại Vịnh Phần Lan.

Con tàu bị tập kích và bốc cháy khi đang trên hành trình từ St. Petersburg tới Kaliningrad, dẫn đến tình trạng mất khả năng điều khiển và trôi vào vùng biển Phần Lan.

Ngày 22/11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Phần Lan cho biết, đám cháy trên tàu kéo dài suốt đêm, bất chấp những nỗ lực dập lửa. Hình ảnh và video được Phần Lan công bố cho thấy nhiều tàu đang dùng vòi rồng phun vào tàu Sparta II. 16 thuyền viên trên tàu được sơ tán sang tàu khác của Nga gần đó.