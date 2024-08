Livestream nhảy qua 2 siêu xe đang tăng tốc, YouTuber đình đám nhận loạt ý kiến trái chiều, có người đòi đưa anh ấy đến Olympic

Darren Watkins Jr (thường được biết với biệt danh IShowSpeed) đang gây sốt cõi mạng với video livestream thực hiện thử thách nhảy qua 2 chiếc siêu xe đang tăng tốc về phía mình. Cụ thể, 2 chiếc xe được Darren sử dụng là Lamborghini Huracan và McLaren 720S. Trong đó, chiếc Huracan thuộc về IShowSpeed và cũng là xế hộp đầu tiên mà anh chàng này sở hữu.



Việc làm của IShowSpeed rất nguy hiểm, nghiêm cấm người khác làm theo. Nguồn: IShowSpeed

Trước đó, YouTuber có 27,6 triệu người đăng ký này đã làm một video tương tự với chiếc Lamborghini Huracan. Tuy nhiên, anh bị một bộ phận người xem nói video đó là giả, đã được cắt ghép và dàn dựng.

Video IShowSpeed nhảy qua chiếc Lamborghini Huracan trước đó bị chê là cắt ghép, dàn dựng. Nguồn: IShowSpeed

Vì thế, trong thử thách lần này chàng trai sinh năm 2005 quyết định sẽ quay trực tiếp để phản bác lại những ý kiến trên. Trong video, IShowSpeed có nói "This is for all the people who said it was fake" (cái này dành cho tất cả những ai đã nói cái tôi làm là giả). Trước khi thực hiện thử thách, anh cũng liên tục yêu cầu mọi người xung quanh quay lại hành động của mình.

Để thực hiện thử thách trên sóng livestream, IShowSpeed phải phong tỏa nguyên một con phố dài. Con đường diễn ra buổi phát trực tiếp được các cảnh sát địa phương chặn 2 đầu để đảm bảo không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Hiện tại đoạn phát livestream về thử thách của Speed đã biến mất. Nguồn: IShowSpeed

Thử thách diễn ra với chiếc Lamborghini Huracan đi trước và anh chàng vượt qua một cách dễ dàng. Không để cho bản thân có khoảng nghỉ, IShowSpeed liên tục hối thúc người lái chiếc McLaren 720S lao tới. Kết quả, Darren Watkins Jr căn chuẩn thời gian và nhảy qua chiếc siêu xe một cách an toàn.

Sau khi hoàn thành thử thách, những người xem trực tiếp khi đó như muốn "nổ tung". Ngay lập tức, khoảnh khắc anh chàng sinh năm 2005 nhảy qua 2 chiếc siêu xe liên tiếp được cắt ra và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

IShowSpeed nhảy qua 2 chiếc siêu xe trong 30 giây. Nguồn: IShowSpeed

Nhiều bình luận tỏ ra thán phục IShowSpeed trên mạng xã hội X. Cụ thể, người dùng X sẽ dễ dàng bắt gặp những câu nói kiểu "Anh ta nên trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thay vì streamer" hay "Hãy gửi anh ấy đến Olympic đi, sức bật thật đáng nể".

Nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội tỏ rõ sự thán phục với "fan cứng" Cristiano Ronaldo.

Dẫu vậy, vẫn có một bộ phận người dùng chỉ trích hành động mạo hiểm của "fan cứng" CR7 sẽ gây ảnh hưởng xấu cho giới trẻ. Một vài người khác vẫn cho rằng video trực tiếp trên vẫn là giả. "Không đời nào những chiếc siêu xe có thể dừng lại nhanh trong khi đang lao với tốc độ như vậy cả", một tài khoản trên X bình luận.

Hiện tại, video trực tiếp nhảy qua 2 siêu xe của IShowSpeed đã bị gỡ khỏi nền tảng YouTube do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Tuy vậy, hành động của Darren Watkins Jr vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.