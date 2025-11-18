Lo cho Hương Giang

Hương Giang đến với Miss Universe 2025 trong tâm thế là đại diện tạo nhiều luồng ý kiến trái chiều nhất của nhan sắc Việt. Ngay từ khoảnh khắc cô được công bố trở thành thí sinh chuyển giới đại diện Miss Universe Vietnam, mạng xã hội lập tức dậy sóng với đủ mọi bàn tán và hoài nghi.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu Hương Giang có thật sự phù hợp với tiêu chí khắt khe của Miss Universe, liệu khả năng trình diễn có đáp ứng kỳ vọng, và đặc biệt là việc Việt Nam chọn một đại diện chuyển giới ở đấu trường vốn cạnh tranh khốc liệt khiến dư luận phân hóa mạnh mẽ. Dù vậy, Hương Giang vẫn chọn bước vào mùa thi với tâm thế chủ động chứng minh thực lực.

Có một thứ không thể chê ở Hương Giang

Thực tế, những ngày đầu nhập cuộc cho thấy một Hương Giang giàu kinh nghiệm và biết cách tỏa sáng đúng lúc. Cô giữ phong độ ổn định, kiểm soát hình ảnh tốt và liên tục trở thành tâm điểm nhờ phong cách thời trang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi bộ trang phục của Hương Giang đều cho thấy sự tinh tế trong cách lựa chọn chất liệu, phom dáng và thông điệp. Khi tham gia các lịch trình đầu tiên tại Thái Lan, nàng hậu ưu tiên chọn phong cách và phụ kiện đặc trưng văn hoá Thái Lan.

Ở từng hoạt động, Hương Giang không lặp lại chính mình mà thay đổi liên tục từ phong cách quyến rũ đến những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay set đồ cá tính mang hơi hướng thương hiệu cá nhân. Điều này giúp cô được nhắc đến thường xuyên trong các bài đánh giá thời trang đầu mùa giải. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều biết cách khai thác góc máy, nắm bắt ánh sáng và tạo bố cục hình ảnh đẹp mắt, sản xuất ra loạt khoảnh khắc viral ngay tại hiện trường.

Hương Giang ghi điểm khi chọn layout mang phong cách đặc trưng kiểu Thái

Trong các hoạt động sau đó, Hương Giang giữ vững phong độ thời trang của mình

Từ cá tính đến quyến rũ, đại diện Miss Universe Vietnam đều khiến fan sắc đẹp trầm trồ

Sự biến hoá trong mỗi lần xuất hiện khiến Hương Giang trở nên nổi bật

Quan trọng hơn cả là năng lượng tràn trề mà Hương Giang mang tới Miss Universe. Cô luôn chủ động tương tác với ống kính, nở nụ cười tươi, giữ tác phong chuyên nghiệp và không bị chênh vênh trước dàn thí sinh mạnh đến từ nhiều quốc gia. Tiếng Anh tốt là lợi thế lớn của Hương Giang, giúp cô tự tin trong các đoạn phỏng vấn nhanh, biết cách trả lời ngắn gọn, rõ ràng và giữ được sự duyên dáng khi làm việc với truyền thông quốc tế đang tác nghiệp tại Thái Lan.

Ngoài hình ảnh chỉn chu, Hương Giang còn ghi điểm nhờ sự thân thiện. Cô luôn chủ động bắt chuyện, giao lưu với thí sinh các nước, tạo không khí thoải mái và hòa đồng trong những hoạt động tập thể. Tinh thần cởi mở, bình tĩnh và chuyên nghiệp là những yếu tố giúp Hương Giang được nhiều fan quốc tế nhắc đến như một trong những đại diện có thái độ đẹp của mùa thi năm nay.

Màn xuất hiện gây sốt của Hương Giang tại Miss Universe

Tiếng Anh lưu loát và thần thái tự tin giúp Hương Giang thu hút truyền thông tác nghiệp tại Thái Lan

Hương Giang đặc biệt nhưng chưa xuất sắc

Dù ghi dấu bằng hình ảnh chỉn chu và tinh thần chuyên nghiệp, hành trình của Hương Giang tại Miss Universe lại không hẳn suôn sẻ. Sau loạt khoảnh khắc nhập cuộc ấn tượng, nhiều khán giả bắt đầu bày tỏ lo lắng khi bước sang các phần thi quan trọng, nơi những hạn chế trong việc trình diễn của nàng hậu bộc lộ ra.

Đầu tiên là phần hô tên và trình diễn trong buổi họp báo ra mắt truyền thông. Theo nhiều khán giả, phần make up của nàng hậu trong buổi ra mắt chưa thực sự "ăn điểm" như những lần trước. Lớp nền và đặc biệt là phần chân mày được kẻ đậm khối, khiến gương mặt của Hương Giang trông đơ và thiếu sức sống. Một số bình luận cho rằng layout trang điểm trước đó trông tự nhiên, tươi sáng và hợp gương mặt hơn.

Không chỉ vậy, phần catwalk của Hương Giang cũng được khán giả mang ra bàn luận. Nhiều ý kiến nhận xét cô di chuyển hơi cứng, thiếu sự tự tin và hơi loạng choạng đôi chút. Một số người cho rằng có thể nàng hậu vẫn còn run hoặc chưa quen sân khấu quốc tế nên chưa thể hiện hết phong độ.

Phần hô tên và trình diễn dạ hội ngày họp báo ra mắt truyền thông của Hương Giang

Sang đến phần thi swimsuit hôm 14/11, song song với những lời khen, mạng xã hội cũng bùng lên loạt tranh luận trái chiều. Một bộ phận netizen nhận xét biểu cảm của Hương Giang khi trình diễn kém tự tin, thần sắc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chưa thật sự bứt phá so với kỳ vọng. Nhiều bình luận còn cho rằng phần tạo dáng và cách đánh tay của cô chưa sắc nét, khiến tổng thể phần thi giảm hiệu ứng.

Trước phản ứng của cư dân mạng, Hương Giang sau đó đã có buổi livestream cho biết trước khi phần thi swimsuit diễn ra đã gặp một sự cố về trang phục. Cụ thể, đại diện Miss Universe Vietnam chia sẻ gần sát phần thi mà cô vẫn loay hoay tìm đồ bảo hộ để đảm bảo hình ảnh chỉn chu nhất. Càng sát thời điểm bước lên sân khấu, Hương Giang càng căng thẳng và phân vân. Hương Giang nói: "Lúc đó đầu óc Giang trống rỗng, không biết mình sẽ ra sao. Để đánh giá công tâm thì phần thi của Giang hôm nay là kiểu đi để không bị ngã thôi, nếu tự chấm thì chỉ được 5 điểm".

Phần thi swimsuit của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Về mặt dự đoán từ giới chuyên môn quốc tế, thứ hạng của Hương Giang hiện không quá khả quan. Mới nhất, Missosology công bố BXH thứ 6 dự đoán thành tích các đại diện, và Hương Giang được xếp ở vị trí thứ 18. Đây là vị trí thụt lùi so với BXH lần trước khi Hương Giang được dự đoán ở top 14. Trong khi đó, Sash Factor - một trong những chuyên trang sắc đẹp có tiếng - vừa công bố BXH mới và bất ngờ hơn cả chính là Hương Giang văng khỏi Top 30 dự đoán.

Dù các bảng xếp hạng này chỉ mang tính tham khảo, không quyết định kết quả chung cuộc, nhưng vẫn phản ánh phần nào góc nhìn của giới chuyên môn quốc tế về phong độ từng đại diện. Việc Hương Giang liên tục đứng ở vị trí khiêm tốn khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt không khỏi lo lắng, nhất là khi cuộc thi đang bước vào giai đoạn quan trọng và mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh ngày càng gay gắt.

Vị trí của Hương Giang trong các bảng xếp hạng dự đoán đều khá khiêm tốn

Hương Giang bất ngờ văng khỏi BXH dự đoán top 30 của chuyên trang Sash Factor

Cơ hội nào cho Hương Giang?

Cơ hội cho Hương Giang tại Miss Universe vẫn còn, nhất là khi các đêm thi Bán kết và Chung kết chuẩn bị diễn ra phía trước. Đây sẽ là những đêm thi giúp nàng hậu thể hiện hết kỹ năng, "vốn liếng" có được sau chục năm trong nghề. Nếu xét về kỹ năng giao tiếp, câu chuyện cá nhân và khả năng xử lý ngôn ngữ, đây là lợi thế giúp cô ghi điểm trong vòng phỏng vấn kín - phần thi được xem là quan trọng nhất quyết định đến kết quả.

Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo của khán giả dành cho Hương Giang lại nằm ở trình diễn sân khấu. Trong nước, cô từng không ít lần gây tranh luận về kỹ năng catwalk. Tại Miss Universe, nơi thang điểm sân khấu được đánh giá rất sát sao, yêu cầu về nhịp kiểm soát hình thể, năng lượng và độ sắc sảo càng khắt khe hơn. Để bứt lên, Hương Giang buộc phải mang đến phần trình diễn thuyết phục cả chuyên môn lẫn cảm xúc.

Ngoài ra, Hương Giang đang đối đầu với mùa thi có quá nhiều đối thủ mạnh, từ Venezuela, Colombia, đến Philippines hay chủ nhà Thái Lan. Các thí sinh đều có điểm mạnh đồng đều, kinh nghiệm thi quốc tế và được đầu tư nghiêm túc. Từ cạnh tranh khốc liệt cũng "đe doạ" đến cơ hội vào top sâu của Hương Giang.

Một yếu tố đặc biệt khác vừa là động lực nhưng cũng là áp lực cho Hương Giang chính là việc cô là thí sinh chuyển giới duy nhất của mùa thi. Trong suốt lịch sử Miss Universe, chưa từng có thí sinh chuyển giới nào lọt vào top 10 chung cuộc. Đây là rào cản vô hình nhưng rất rõ ràng đối với kỳ vọng của người hâm mộ. Dù công chúng thừa nhận câu chuyện, nội tại và sức truyền cảm hứng của Hương Giang, vẫn khó phủ nhận rằng việc phá giới hạn ấy là thách thức không nhỏ.

Nhìn lại chặng đường đã qua cho thấy Hương Giang có ưu thế về bản lĩnh, câu chuyện và kỹ năng giao tiếp, nhưng chưa thật sự tạo cú hích mạnh về sân khấu. Mùa thi đã bước vào chặng đua nước rút, và để tiến sâu, cô cần tìm lại nhịp bứt phá rõ rệt – thứ mà đại diện Miss Universe Vietnam đang rất cần vào lúc này.