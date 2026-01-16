Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1

Giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày 16-1 lộ diện 10 người trúng tại tỉnh Vĩnh Long khi tất cả cùng mua vé số online

Tối 16-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên mạng xã hội Facebook, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã bàn tán rôm rả vì giải độc đắc trúng tại một tỉnh thường xuyên có người trúng số.

Giải độc đắc vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 16-1, giải độc đắc (dãy số 648308) và giải an ủi đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 14 vé và trúng giải an ủi 14 vé là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Nói về những chủ nhân may mắn, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy - cho biết 10 khách hàng đã mua vé số online của đại lý và tất cả cùng trúng độc đắc. Về cách nhận thưởng giải độc đắc và giải an ủi, anh Duy thông tin rằng tất cả đều nhận hết qua chuyển khoản.

Ngày 15-1, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng tổng cộng 1 tỉ 568 triệu đồng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi và giải 3 của vé số Bình Thuận và vé số An Giang.

Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã "nổ" tại Vĩnh Long đến 3 lần. Đây là một trong những địa phương ở khu vực phía Nam liên tục có người trúng độc đắc trong thời gian gần đây.

Theo Thu Tâm

Người lao động

