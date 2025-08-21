Lộ diện 16 bài thi xuất sắc tranh giải 3,5 tỷ đồng tại VietChain Talents

16 đội được lựa chọn vào Chung kết Cuộc thi VietChain Talents ở 4 chủ đề, lần lượt là Blockchain Layer-1; Sàn CEX/DEX; Truy vết Blockchain và Cầu nối Blockchain là những gương mặt sáng giá, đại diện cho sức sáng tạo, tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 sẽ diễn ra cả ngày 23/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội theo hình thức tranh biện đối kháng trực tiếp. Các đội tham gia thi sẽ phải chứng minh, thuyết phục các Giám khảo về Giá trị thực tiễn, Tính sáng tạo, Tính bền vững - khả năng mở rộng, và chất lượng tổng thể của bài thi. Đồng thời, mỗi đội cũng phải chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện và điểm yếu của các bài thi đối thủ để giành lợi thế về phía mình.﻿

VietChain Talents do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cùng Công ty 1Matrix phối hợp tổ chức là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 200 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thế hệ lập trình viên tương lai.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng, trong đó riêng giải Nhất chủ đề Layer 1 có giá trị 1 tỷ đồng tiền mặt. Các giải Nhất chủ đề CEX-DEX, Truy vết Blockchain, Cầu nối Blockchain có giải thưởng 500 triệu đồng/giải. Riêng Tehter - một trong những nhà phát hành tài sản số lớn nhất thế giới trao giải 250 triệu đồng cho Sáng kiến Ứng dụng Stablecoin xuất sắc nhất.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi VietChain khẳng định, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi, VietChain Talents hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy sự hình thành của Hệ sinh thái Blockchain Việt Nam minh bạch, bền vững, bắt đầu từ những nhân sự trẻ, nhiệt huyết và đam mê công nghệ.

“Con người là yếu tố cốt lõi của mọi sự phát triển, chúng tôi tin rằng đầu tư vào nhân sự là cách tốt nhất để hệ sinh thái Blockchain Việt Nam có thể lớn mạnh và vươn ra toàn cầu”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Phan Đức Trung Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi VietChain trong Lễ Công bố các đội thi vào Bán kết trước đó. Ảnh: VBA

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Giám khảo cho rằng cuộc thi VietChain Talents 2025 sẽ là một khởi đầu trong việc thay đổi nhìn nhận của các tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain.

Theo bà Hương, “VietChain Talents là cơ hội để tìm kiếm những nhân lực chất lượng cao, tài năng trong lĩnh vực Blockchain, tạo động lực cho thị trường lao động trở nên sôi động hơn, đồng thời góp thêm những giải pháp cho các bài toán lớn của quốc gia”.

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, thành viên Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025.

Đại diện Ban Tổ chức Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định, việc quy tụ thành công hơn 1.000 lập trình viên trẻ từ khắp các trường đại học, học viện và cộng đồng công nghệ trong một thời gian ngắn đã khẳng định tính hấp dẫn, quy mô và sức lan tỏa rộng khắp của sự kiện.

Đặc biệt, Hội đồng Giám khảo, Chuyên gia lên tới hơn 20 người đến từ các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực Cơ yếu, Mật mã, Công nghệ, Tài chính trong và ngoài nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, VBA, Boston Consulting Group, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện ABAII, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Viện Khoa học Công nghệ Mật mã, Tether, Nami Foundation, Kyber Network, Viettel Security,... là minh chứng cho sự đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch ở mức độ cao nhất.

“Cuộc thi sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của trí tuệ trẻ Việt, nơi nuôi dưỡng những ý tưởng, những khát vọng và biến chúng thành sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống”, Trưởng Ban Tổ chức, bà Nguyễn Vân Hiền nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Vân Hiền thảo luận với các Giám khảo về thể lệ và quy chế cuộc thi, đảm bảo tính công bằng, minh bạch ở mức độ cao nhất.

Với quy mô tiếp cận hàng trăm triệu người, sự tham gia của hơn 1.000 lập trình viên và sự đồng hành của hơn 60 doanh nghiệp, trường đại học, VietChain Talents 2025 là minh chứng rõ nét cho sức sáng tạo và khát vọng chinh phục công nghệ của giới trẻ Việt.

Sự đầu tư bài bản của các đơn vị tổ chức gồm Ban Cơ yếu Chính phủ, VBA và Công ty 1Matrix cũng đã đưa cuộc thi vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện chuyên môn, trở thành động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn cầu.