Lộ diện cọc vé trúng 28 tỷ đồng ở TP.HCM, đợi chủ nhân đến đổi thưởng

Hình ảnh cọc vé trúng thưởng 28 tỷ đồng đang gây xôn xao này thuộc về đại lý vé số Tài Lợi ở TP.HCM có chi nhánh tại phường Long Trường. Chi nhánh này đã bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam chiều 22/10.

Cọc vé có dãy số may mắn 221174 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 22/10 đã mang lại may mắn cho khách. Phía đại lý xác nhận bán hết cho khách cọc vé trên và đang chờ để hỗ trợ đổi thưởng.

Hình ảnh cọc vé số trúng độc đắc ngày 22/10.

Một trường hợp trúng số khác cũng thu hút được sự quan tâm đó là chủ nhân của 14 tờ trúng độc đắc ttheo kết quả xổ số miền Nam ngày 20/10. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 261504 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé trúng độc đắc này được đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách.

Theo chia sẻ từ phía đại lý chủ nhân của 14 tờ trúng độc đắc là người đàn ông ở TP.HCM. Khách mua vé từ đại lý và đến đổi thưởng sau khi dò kết quả. Ông ấy nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản.

Hình ảnh hàng loạt tờ trúng số sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.