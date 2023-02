Lộ diện danh tính 3 doanh nghiệp đến từ Hà Nội đầu tư khu đô thị 5.200 tỷ đồng tại Bình Định

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - BQP, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3515/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh.



Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát có tổng vốn đầu tư hơn 5.228 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.046 tỷ đồng và nguồn vốn huy động khoảng 4.183 tỷ đồng.

Trong số, 1.046 tỷ đồng nguồn góp của nhà đầu tư, Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung góp 65% tiền mặt; Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP góp 15% tiền mặt; Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành góp 20% tiền mặt.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung (TUAN DUNG GROUP CO., LTD) được thành lập ngày 10/12/2004 do ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Nguyễn Thị Tâm là người đại diện pháp luật. Công ty có địa chỉ tại thôn 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP (DONG DO - BQP INVEST.,JSC) được thành lập ngày 8/4/2010, do ông Nguyễn Thành Hoa là đại diện pháp luật. Công ty có địa chỉ tại tầng 3 + 4 Tòa nhà Gami, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Còn Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành (TLTD CO., LTD) được thành lập 30/8/2001, do ông Nguyễn Thế Đại là người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ tại BT1, Lô 1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định quy định việc đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án không quá 72 tháng kể từ ngày Hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc Nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chính thức và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện việc nộp giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các cơ quan liên quan tính toán, xác định các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tuân thủ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Song song với đó thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; triển khai đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan theo quy định;…