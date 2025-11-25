Lộ diện hai ‘đại gia vốn’ mới của ngành ngân hàng

Trong vòng hai năm vừa qua, thị trường ngân hàng Việt Nam chứng kiến một bước nhảy đáng kể về quy mô vốn điều lệ, khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần chủ động tăng vốn để đáp ứng đòi hỏi mở rộng mạng lưới, nâng cao an toàn vốn và chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh mới.

Dữ liệu về một loạt ngân hàng lớn cho thấy xu hướng tăng vốn điều lệ đang diễn ra mạnh mẽ. Vietcombank từ mức gần 55,9 nghìn tỷ đồng vào quý 3/2023 đã nâng lên hơn 83,5 nghìn tỷ đồng vào quý 3/2025, tức tăng xấp xỉ 27,7 nghìn tỷ đồng chỉ trong hai năm.

MB cũng có bước nhảy tương tự, từ khoảng 52,1 nghìn tỷ lên hơn 80,5 nghìn tỷ, tương đương mức tăng hơn 28,4 nghìn tỷ đồng.

Một trường hợp khác rất đáng chú ý là Techcombank, vốn điều lệ từ hơn 35,1 nghìn tỷ đồng đã tăng vọt lên gần 70,7 nghìn tỷ sau hai năm, tức tăng khoảng 35,5 nghìn tỷ đồng, nằm trong nhóm có tốc độ mở rộng vốn mạnh nhất hệ thống.

BIDV, ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống về tổng tài sản, cũng nâng vốn từ hơn 50,5 nghìn tỷ lên trên 70,2 nghìn tỷ, tương đương gần 19,7 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, VietinBank từ khoảng 48,1 nghìn tỷ lên 53,7 nghìn tỷ, tức thêm khoảng 5,6 nghìn tỷ đồng trong 2 năm qua.

Một điểm đáng chú ý là "câu lạc bộ" các ngân hàng niêm yết có vốn điều lệ ở mức khoảng 50.000 tỷ đồng trở lên đang liên tục mở rộng. Cách đây hai năm, trong quý 3/2023, số ngân hàng niêm yết có vốn điều lệ đạt ngưỡng này còn rất hạn chế, mới chỉ có 4 thành viên.

Nhưng đến quý 3/2025, theo số liệu đã công bố, có ít nhất tới khoảng 6 ngân hàng niêm yết với vốn điều lệ vượt mức 50.000 tỷ đồng, bao gồm Vietcombank, MB, VPBank, Techcombank, BIDV, VietinBank, ACB. Đặc biệt, SHB và HDBank có thể sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ trên khi đang đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn.

Theo phương án được công bố, SHB dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, lên mức hơn 53,4 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, HDBank sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu lưu hành. Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2024 cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm. Đồng thời, HDBank phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Dự kiến sau khi hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng lên gần 50,2 nghìn tỷ đồng.

Những ngân hàng Top đầu như Vietcombank, BIDV, VietinBank cũng chưa dừng kế hoạch tăng vốn. Đặc biệt sắp tới đây, VietinBank sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022, và giai đoạn 2009-2016. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,63%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.



