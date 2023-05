Lộ diện một doanh nghiệp BĐS không nợ một đồng trái phiếu nào, lãi năm 2022 gấp gần 14 lần cùng kỳ

Ảnh dự án Him Lam Vạn Phúc.

Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính mà CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 2.379,7 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với năm 2021 (đạt 171 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của Địa ốc Him Lam tại ngày 31/12/2022 đạt 2.145 tỷ đồng, giảm 149 tỷ đồng so với kỳ trước đó.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 6,9 lần, trong khi năm 2021 là 9,55 lần. Đáng chú ý, năm 2022, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu bằng 0. Như vậy, Địa ốc Him Lam không có vay nợ trái phiếu một đồng nào.

Theo tìm hiểu, Địa ốc Him Lam thành lập năm 2008, do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm người đại diện pháp luật, đồng thời Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty. Từ năm 2017 đến nay, vốn điều lệ của công ty 1.700 tỷ đồng. 

Địa ốc Him Lam đã phát triển và kinh doanh dự án các dự án: Him Lam Nam Khánh (2009), dự án Him Lam Riverside (2010), Him Lam Chợ Lớn (2014), Him Lam Phú An (2016), Him Lam Green Park (2019), Him Lam Vạn Phúc (2020).