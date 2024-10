Lộ diện nguồn cung mới khởi động ra thị trường Tp.HCM dịp cuối năm

Tin vui cho thị trường bất động sản Tp.HCM dịp cuối năm là một số dự án căn hộ mới rục rịch chào sân, góp thêm vào giỏ hàng từng rất khiêm tốn từ đầu năm đến nay. Trong đó, khu Nam vốn im ắng nhất thị trường Tp.HCM bất ngờ có nguồn cung mới quay trở lại sau khoảng thời gian hoàn thiện pháp lý.

Chẳng hạn, sau khi có giấy phép xây dựng, đầu tháng 9/2024, Phú Long chính thức khởi công dự án Essensia Sky (thuộc KĐT Dragon City quy mô 65ha). Dự án này tọa lạc mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ - con đường huyết mạch của khu Nam rộng 60m kết nối đến các tỉnh miền Tây và thuận lợi di chuyển vào trung tâm Tp.HCM. Dự kiến dự án sẽ ra mắt thị trường Tp.HCM vào đầu tháng 11/2024 với chính sách bán hàng hấp dẫn. Đây là một trong số ít các dự án có pháp lý chuẩn ra thị trường dịp cuối năm đang nhận được sự quan tâm tích cực của người mua nhà.



Hay, tại quận 7, TTC Land đang giới thiệu 27 căn hộ Panomax River Villa ra thị trường cũng là nguồn cung căn hộ hiếm hoi tái khởi động tại khu Nam Tp.HCM vào cuối năm.

Tại huyện Nhà Bè sự xuất hiện dự án Khải Hoàn Prime cũng được quan tâm khi rất lâu nơi đây mới có nguồn cung mới gia nhập thị trường.

Sự tái khởi động của một số dự án căn hộ là tin vui cho trường Tp.HCM sau khoảng thời gian im ắng.

Trong khi đó, tại khu Đông Tp.HCM sự góp mặt của một số dự án mới như Eaton Park, The Opus One, FIATO Uptown, King Crown Infinity cũng tạo hiệu ứng tích cực. Dù nguồn cung nơi đây nhích hơn so với các khu vực khác nhưng vẫn rất ít so với nội tại thị trường này ở thời điểm trước. Đáng nói, mặt bằng giá khu vực này hầu hết chạm mốc trên 100 triệu đồng mỗi m2 và giá sơ cấp chưa có dấu hiệu dừng tăng.

Tại khu Tây Tp.HCM hầu hết là sự hiện diện của nguồn cung cũ mở bán giai đoạn tiếp theo như Privia, Akari City (quận Bình Tân) , hoặc một số dự án tái khởi động như D-Homme (Q.6), D-Aqua (Q.8).  Sản phẩm còn lại trong dự án còn khá khiêm tốn sau nhiều giai đoạn mở bán từ chủ đầu tư.

Như vậy, sự xuất hiện của một số dự án căn hộ mới dù là tin vui cho thị trường địa ốc Tp.HCM song con số này vẫn rất “nhỏ giọt”, chưa đáp ứng được kì vọng nguồn cung của người mua. Trong gần 3 năm qua, khi thị trường rơi vào trầm lắng, loạt dự án vướng mắc pháp lý khó tháo gỡ khiến nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM sụt giảm nghiêm trọng. Hiện nguồn cung có mặt trên thị trường hầu hết đã hoàn thiện khâu pháp lý để chào bán, có cơ hội “đón sóng” thị trường cuối năm.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp Tp.HCM trong quý 3/2024 tiếp tục giảm 13% theo quý và 36% theo năm xuống. Hạng B chiếm đa số nguồn cung với 60% thị phần, tiếp theo là hạng C với 38% và hạng A với 2%. Khu Đông (Thành phố Thủ Đức) chiếm 58% thị phần, khu Tây (quận 6, Bình Tân) chiếm 20%. Khu Nam vẫn rất ít ỏi dự án.

Người mua nhà đã hồ hởi vào cuối năm. Ảnh: Minh họa

Còn theo phân tích của đại diện CBRE Việt Nam, mặc dù nguồn cung căn hộ Tp.HCM mở bán chính thức thấp nhưng điểm sáng trong quý 3 là thị trường có gần 300 căn hộ được chào bán lại từ các dự án đã tạm dừng bán hàng trong 1-2 năm gần đây tại Tp.Thủ Đức, Quận 7 và khoảng 2.700 căn hộ chưa mở bán chính thức đã bắt đầu nhận giữ chỗ, dự kiến mở bán trong thời gian sắp tới. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng về tiến độ tháo gỡ pháp lý các dự án bất động sản tại Tp.HCM kể từ khi số lượng dự án được cấp phép mới giảm mạnh từ năm 2019.

Theo CBRE, sự khởi động của các dự án căn hộ mới ra thị trường thời điểm này là lợi thế khi sức cầu đang có dấu hiệu tốt lên về cuối năm. Cộng với yếu tố nguồn cung khan hiếm, dự án nào có chính sách bán hàng nhiều ưu đãi kì vọng sẽ "bật" nhu cầu mạnh mẽ từ cuối năm nay.

Chia sẻ về cơ hội cho thị trường căn hộ Tp.HCM trong thời gian tới, ông Võ Hồng Thắng, Phó giám đốc DKRA Group cho rằng, thị trường bất động sản hiện nay đang có rất nhiều cơ hội và thuận lợi để tiếp tục duy trì đà phục hồi và bứt phá. Kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất cho vay vẫn duy trì mức thấp, Luật có hiệu lực, cùng với việc nhu cầu nhà ở được kỳ vọng tăng cao vào thời điểm cuối năm như vẫn thường gặp ở các năm trước... sẽ tạo động lực cho các dự án.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc, Savills Việt Nam khẳng định, nguồn cung sơ cấp căn hộ hiện tại hạn chế, tuy nhiên sẽ cải thiện trong các quý tới. Luật sửa đổi, quy hoạch cập nhật và các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng là lực đẩy hỗ trợ thị trường.

"Trong các tháng năm 2024, một số dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm tại Tp.HCM thông xe, trong đó có cầu Nam Lý ở Tp.Thủ Đức và giai đoạn đầu tiên của hầm chui Nguyễn Văn Linh ở quận 7. Cùng với đó, tiến độ của những dự án như đường Vành Đai 3, tuyến Metro số 1 và nút giao thông An Phú, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối giao thông cho Tp.HCM, tác động tích cực đến thị trường bất động sản ", ông Troy nhấn mạnh.

Theo Savills, kì vọng đến cuối năm 2024, có khoảng 6.700 căn hộ dự kiến sẽ mở bán. Đến năm 2027, hơn 50.000 căn hộ từ 76 dự án sẽ mở bán. Tp.Thủ Đức sẽ chiếm 49% nguồn cung, quận 7 chiếm 12% và Bình Tân chiếm 9%. Ngoài ra, một số dự án quy mô lớn được gỡ vướng pháp lý dời thời điểm mở bán sang năm 2025 được kì vọng gia tăng thêm nguồn cung mới cho thị trường vào năm tới.