Lộ diện những mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam trong tháng 1/2023

Tổng Cục Hải Quan Việt Nam mới đây đã công bố số liệu liên quan đến tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2023. Theo đó, trong tháng 1/2023, trùng vào 2 dịp nghỉ lễ tại Việt Nam là Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán nên trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá trị xuất nhập khẩu đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 23,61 tỷ USD, giảm 18,7% (tương ứng giảm 5,42 tỷ USD); nhập khẩu đạt 22,95 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 4,34 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2023 thặng dư 656 triệu USD.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng giảm 5,42 tỷ USD. Chỉ có hai nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu tăng so với tháng trước với mức tăng 61,7%, tương ứng tăng 1,92 tỷ USD; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 7,4%.

Có 4 nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, đem lại giá trị hàng tỷ USD là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, và hàng dệt may.

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 1/2023 đạt trị giá 5,02 tỷ USD, tăng 61,7% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang Trung Quốc đạt 1,7 tỷ USD, tăng mạnh 77,3%; Hoa Kỳ: 658 triệu USD, giảm 46,8%; Hàn Quốc: 288 triệu USD, giảm 13,1%... so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đạt 3,17 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng trước và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 1,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng 1 năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 499 triệu USD, giảm 31,8%; sang Hàn Quốc đạt 353 triệu USD, giảm 1,5%; sang Hongkong đạt 317 triệu USD, giảm 25,3%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác cũng đem lại 2,9 tỷ USD, giảm 22,2% so với tháng trước và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong tháng 1/2023 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 1,25 tỷ USD, giảm 27,2%; Hàn Quốc với 197 triệu USD, giảm 16,4%; Nhật Bản với 192 triệu USD, giảm 24,6%... so với tháng 1/2022.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 2,25 tỷ USD, giảm 22,4% so với tháng trước và giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2023, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 992 triệu USD, giảm 46,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường EU(27) đã tiêu thụ 297 triệu USD, giảm 22,8%; Nhật Bản tiêu thụ 249 triệu USD, giảm 16,5%...

Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 1/2023, với kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD. Đây cũng là địa phương duy nhất có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD ngay trong tháng đầu năm.

Các vị trí tiếp theo phải kể đến TP.HCM với kim ngạch xuất khẩu 2,6 tỷ USD, Thái Nguyên 2,5 tỷ USD. Những tỉnh thành khác có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD còn có Hà Nội 1 tỷ USD, Đồng Nai 1,4 tỷ USD, Hải Phòng 1,6 tỷ USD, Bắc Giang 1,6 tỷ USD, Bình Dương 1,8 tỷ USD.