Lộ diện phối cảnh "Trống đồng hiện đại": Sunshine Group xây trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai, bao phủ gần 10 lĩnh vực công nghệ tương lai

Phối cảnh đầu tiên vừa hé lộ cho thấy một công trình mang hình tượng "Trống đồng hiện đại", biểu tượng văn hóa Việt được tái hiện trên ngôn ngữ kiến trúc thế kỷ 21.





Công trình đầu tiên được hé lộ và nó không phải nhà mẫu

Trong lịch sử phát triển bất động sản Việt Nam, công trình đầu tiên được công bố tại một siêu dự án gần như luôn là nhà mẫu, shophouse hoặc clubhouse. Sunshine Group đã chọn một con đường khác: công trình đầu tiên được hé lộ tại Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước (gần 2.000ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng) là Trung tâm R&D, quy mô 4 tỷ USD, diện tích sàn gần 400.000m², dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư.

Để có một mốc so sánh, Apple Park tại California, biểu tượng của trung tâm R&D tư nhân trên thế giới, có vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD và quy mô khoảng 260.000m² sàn cho 12.000 nhân sự. Trung tâm Sunshine R&D có diện tích sàn lớn hơn khoảng 50%, mật độ nhân lực gấp khoảng 1,7 lần, với mức đầu tư bằng khoảng 80% Apple Park.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam: tổng chi R&D toàn quốc năm 2024 ước tính chỉ khoảng 7-8 tỷ USD. Tức 4 tỷ USD của một dự án tư nhân duy nhất bằng khoảng một nửa tổng ngân sách R&D quốc gia trong một năm.

Kiến trúc “Trống đồng hiện đại”: Khi biểu tượng văn hóa trở thành ngôn ngữ thiết kế

Điểm gây chú ý nhất từ phối cảnh đầu tiên là việc Trung tâm R&D được phát triển theo hình tượng “Trống đồng hiện đại”, biểu tượng của trí tuệ, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người Việt từ thời Đông Sơn.

Toàn bộ công trình được tổ chức theo cấu trúc đồng tâm. Trong đó, lõi trung tâm là công viên và mặt nước với hệ thống đài phun nước, không gian xanh, không gian chiêm nghiệm và không gian giao tiếp cộng đồng cho các nhà khoa học. Vòng tròn thứ hai là các khối nghiên cứu chiến lược với phòng thí nghiệm, không gian thử nghiệm công nghệ. Vòng tròn ngoài cùng là lớp dịch vụ, đào tạo, giao thông đa hướng. Toàn bộ vành đai là các họa tiết hoa văn trống đồng cách điệu, kết hợp ánh sáng vàng chạy theo các "tia mặt trời", vừa là biểu tượng văn hóa, vừa tạo dấu ấn thị giác đêm.

Theo các chuyên gia kiến trúc, cấu trúc đồng tâm này không chỉ mang giá trị biểu tượng. Nó tối ưu cho mô hình R&D hiện đại: khoảng cách di chuyển giữa các phòng thí nghiệm là ngắn nhất, các nhà khoa học từ các lĩnh vực khác nhau có thể gặp nhau hàng ngày tại lõi trung tâm, điều kiện then chốt cho "knowledge spillover" (lan tỏa tri thức) mà mọi research park thành công thế giới đều có.

Thiết kế sở hữu kiến trúc xanh, tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên. Thiết kế tổ chức theo nguyên lý sinh thái mở với lõi xanh trung tâm với mặt nước có chức năng điều hòa vi khí hậu, các lớp công trình bao quanh được tổ chức để tối ưu thông gió tự nhiên và ánh sáng tự nhiên. Đây là tiêu chuẩn của các research park bền vững hàng đầu thế giới, như Singapore Biopolis hoặc Masdar City (UAE).

Đây là một biểu tượng có khả năng định danh đô thị. Trên thế giới, các trung tâm R&D thành công thường gắn liền với một công trình biểu tượng: MIT Media Lab (Mỹ) với khối kính trong suốt nổi tiếng, Naver 1784 (Hàn Quốc) là tòa nhà thông minh được CNN gọi là "tòa nhà AI nhất thế giới", Sphere Bibliothèque (Pháp) trở thành biểu tượng tri thức của Paris.

Trung tâm R&D với thiết kế "Trống đồng hiện đại" có tham vọng trở thành biểu tượng tương đương cho Việt Nam và lần đầu tiên, biểu tượng này được khai thác từ chính di sản văn hóa Đông Sơn 2.000 năm tuổi.

Hạt nhân vận hành: Gần 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo thông tin bước đầu, Trung tâm Sunshine R&D được tổ chức thành 6 tầng chức năng, với tổng diện tích sàn gần 400.000m², bao phủ 9 lĩnh vực công nghệ tương lai. Đây là điểm khác biệt cốt lõi với hầu hết các trung tâm R&D hiện có tại Việt Nam vốn thường chỉ tập trung vào 1-2 lĩnh vực.

9 lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm tại Trung tâm Sunshine R&D bao gồm:

1. AI & Semiconductor — Chip AI, AI edge, AI camera, robotics AI và nền tảng bán dẫn. Đây là chiến trường công nghệ căng thẳng nhất giữa Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, với giá trị thị trường toàn cầu dự kiến vượt 1.000 tỷ USD vào 2030.

2. Robotics & Autonomous Systems — Robot công nghiệp, drone tự hành, logistics AI và xe tự lái. Lĩnh vực mà Việt Nam có thể đi tắt nhờ chi phí kỹ sư cạnh tranh với Đông Á.

3. Smart City & Urban Tech — Digital twin, AI giao thông, năng lượng thông minh và quản trị đô thị. Đặc biệt ý nghĩa khi đặt trong khu đô thị thông minh 2.000ha — chính dự án sẽ là phòng thí nghiệm sống.

4. Fintech & Digital Asset — Blockchain, token hóa tài sản, stablecoin và AI tài chính. Lĩnh vực kết nối trực tiếp với tháp đôi tài chính 111 tầng cũng đã quy hoạch trong dự án.

5. Biotech & Longevity — AI y tế, gene technology, tế bào gốc và công nghệ chống lão hóa. Thị trường công nghệ kéo dài tuổi thọ toàn cầu được dự báo vượt 600 tỷ USD vào 2030.

6. Clean Energy & Energy Storage — Pin thế hệ mới, hydrogen và lưu trữ năng lượng. Lĩnh vực then chốt cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

7. Aerospace & Satellite Technology — Drone, vệ tinh nhỏ và AI không gian. Lĩnh vực mà Việt Nam đang là người tiêu dùng, có cơ hội chuyển thành nhà sản xuất.

8. Advanced Materials & Smart Manufacturing — Vật liệu mới, nano materials và công nghệ sản xuất thông minh. Yếu tố nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất.

9. Human–AI Future Institute — Luật AI, xã hội AI, giáo dục AI và tương lai việc làm. Đây là lĩnh vực đặc biệt và hiếm gặp — không phải trung tâm R&D nào trên thế giới cũng có viện nghiên cứu chuyên về quan hệ Người-AI ở góc độ pháp lý, xã hội và đạo đức.

Mỗi cụm lĩnh vực là một hệ sinh thái mini. Mỗi lĩnh vực không chỉ là một phòng nghiên cứu. Theo quy hoạch, mỗi cụm được tổ chức đầy đủ: Phòng thí nghiệm chuyên sâu, Khu thử nghiệm công nghệ, Khu phát triển nguyên mẫu (prototype lab), Khu làm việc chuyên gia, Không gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Khu kết nối startup và doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi cụm vận hành như một hệ sinh thái khép kín: từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, thương mại hóa, thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu cơ bản như mô hình truyền thống.

“Innovation Capital” của Việt Nam: Tham vọng dài hạn

Theo định hướng dài hạn được công bố, Trung tâm Sunshine R&D không dừng ở vai trò một tổ hợp nghiên cứu. Đây được thiết kế để trở thành "Innovation Capital" — thủ phủ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, theo mô hình tích hợp: R&D, Startup, Đại học, Quỹ đầu tư, Khu chuyên gia quốc tế, Phòng thí nghiệm công nghệ tương lai.

Đây là mô hình mà các quốc gia, khu vực thành công nhất thế giới đã chứng minh. Tại Silicon Valley (Mỹ) quy tụ Đại học Stanford, khu chuyên gia, quỹ đầu tư, phòng Lab. Zhangjiang (Thượng Hải) có 200.000 nhà nghiên cứu, đại học, startup, data center. Hsinchu (Đài Loan) quy tụ 170.000 nhân sự, gắn TSMC, đại học, lab. Còn Pangyo (Hàn Quốc) gồm 1.800 công ty công nghệ, gắn Naver, Kakao, đại học.

Trung tâm Sunshine R&D 4 tỷ USD được thiết kế để Việt Nam có phiên bản đầu tiên của mô hình này tại Đồng Nai, gần sân bay Long Thành, gần cảng Cái Mép – Thị Vải, gần TP.HCM, gần các khu công nghiệp sản xuất.

Thời điểm: Vì sao là bây giờ?

Việc Sunshine công bố trung tâm R&D 4 tỷ USD trùng với thời điểm Đồng Nai vừa được nâng lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, bối cảnh quốc tế cũng đặc biệt thuận lợi: Cuộc chiến chip Mỹ-Trung đang đẩy các tập đoàn công nghệ tìm địa điểm thứ ba ngoài Trung Quốc, Việt Nam vừa được Mỹ-Hàn-Nhật xếp vào top điểm đến R&D ưu tiên, sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động — kết nối quốc tế trực tiếp cùng cộng đồng Việt kiều khoa học tại Mỹ, Úc, Châu Âu đang ở thế hệ thứ 2-3 có nguyện vọng quay về. Trung tâm R&D 4 tỷ USD xuất hiện đúng vào giao điểm của các xu hướng này. Đó cũng là lý do nó nhận được sự chú ý ngay từ khi mới chỉ là phối cảnh.

Từ “Trống đồng Đông Sơn” đến “Trống đồng số”

Hơn 2.000 năm trước, người Việt cổ đã khắc trên trống đồng Đông Sơn những hình ảnh thuyền chiến, mặt trời, chim Lạc - biểu tượng của một nền văn minh có khát vọng vươn ra biển lớn. Trống đồng từ đó trở thành biểu tượng văn hóa được khắc sâu nhất trong tâm thức Việt. Hai thiên niên kỷ sau, hình tượng đó được chọn để biểu trưng cho một trung tâm nghiên cứu AI, bán dẫn, công nghệ vũ trụ - những chân trời mới của thế kỷ 21.

Liệu Trung tâm Sunshine R&D có trở thành "trống đồng" của thời đại số, theo cách Petronas Twin Towers trở thành biểu tượng Kuala Lumpur hay Burj Khalifa trở thành biểu tượng Dubai? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc 4 tỷ USD đầu tư có được triển khai đúng tham vọng đã công bố hay không.

Nhưng có một điều có thể khẳng định ngay từ bây giờ: đây là lần đầu tiên, một dự án bất động sản Việt Nam dám đặt câu hỏi ở quy mô này.