Lộ lý do dòng tiền dịch chuyển từ đất nền sang chung cư sau sốt đất

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 5/2021, trong khi hầu hết các loại hình bất động sản khác đều có xu hướng suy giảm lượt quan tâm do ảnh hưởng của dịch bệnh, căn hộ chung cư là loại hình ghi nhận nhu cầu tìm mua gia tăng ở cả thị trường Hà Nội và TP.HCM, với mức tăng lần lượt là 12% và 8% so với tháng 4. Nhu cầu được chia đều cho các dòng sản phẩm ở cả 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân.



Theo Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, lượt quan tâm chung cư tăng, đất nền giảm trong dữ liệu tháng 5 cho thấy xu hướng diễn ra tất yếu sau giai đoạn "sốt nóng" của đất.

Điều này được lý giải bởi trong "cơn sốt" quý 1, nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường, giá đất nền đã tăng lên ngưỡng cao. Từ nửa cuối tháng 4, thị trường bắt đầu hạ nhiệt, giá chững và nhu cầu giảm. Sang tháng 5, thị trường gặp khó do dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại, khiến dòng tiền và sự quan tâm của thị trường có sự dịch chuyển. Nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những sản phẩm bất động sản có mức giá tăng chưa cao, mặt bằng giá hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, chung cư trước nay vốn vẫn luôn là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm vì phục vụ phần lớn là nhu cầu thực. Giá chung cư có mức tăng ổn định, ở ngưỡng hợp lý, không bị "sốt" hay thổi giá theo hạ tầng như đất nền. Vài năm gần đây, chung cư Hà Nội có mức tăng giá trung bình 1-3% theo năm.







Ông Nguyễn Quốc Anh cũng cho biết thêm dù xu hướng nhà đầu tư đang quan tâm mạnh đến phân khúc chung cư tuy nhiên giới đầu tư bất động sản thận trọng và suy tính dài hạn hơn trong bài toán tài chính bởi diễn

Trong quý I/2021, lượng căn hộ tiêu thụ tại Hà Nội phục hồi mạnh mẽ và có mức tăng mạnh tới 169,7% so với cùng kỳ lên 4.152 căn, nhờ nguồn cung mới tăng đáng kể 93,7% so với cùng kỳ (4.421 căn).

Phân khúc trung cấp tiếp tục thống lĩnh thị trường với số căn mới tăng 447,7% so với cùng kỳ lên 3.527 căn, chiếm 79,8% nguồn cung mới. Tỉ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực 93,9% (giảm 3,4 điểm % so với quý trước). Giá trung bình căn hộ sơ cấp tăng 3,5% so với quý trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ lên 1.461 USD/m2.

Tại TP HCM, căn hộ chung cư tiếp tục là loại hình bất động sản thu hút sự quan tâm và có mức giá tăng đều duy trì qua nhiều tháng. Trong tháng 5, giá căn hộ TP HCM tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và lượt quan tâm tăng ở cả 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân so với 1 tháng trước đó.

Theo các sàn giao dịch BĐS tại TPHCM, các căn hộ 3-4 tỉ đồng đã hoàn thiện luôn đắt khách. Nhiều nhà đầu tư mua xong thường ký gửi lại để cho thuê hoặc bán để ăn chênh lệch vài trăm triệu đồng.