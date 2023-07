Lo ngại dự án bị ách tắc nếu bỏ phương pháp thặng dư

Các doanh nghiệp và Hiệp hội Bất động sản vừa qua đã bày tỏ lo ngại khi phương pháp định giá đất thặng dư bị loại bỏ trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 44 về xác định giá đất và dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 quy định chi tiết phương pháp định giá đất. Bởi hiện nay, phương pháp này đang được sử dụng phổ biến tại các địa phương, với khoảng trên 80% các dự án bất động sản mới.

Với đề xuất loại bỏ phương pháp thặng dư, dự thảo mới chỉ còn 3 phương pháp định giá là so sánh, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, 3 phương pháp này không đủ sức thay thế cho phương pháp thặng dư khi định giá các loại đất tiềm năng phát triển sẽ trở thành các dự án trong tương lai.

Thực tế có một số dự án được triển khai xây dựng tại các tỉnh thành xa, chưa từng có dự án nhà ở nào được phát triển trước đó, để có giá so sánh cho dự án mới. Hoặc nếu có, áp dụng phương pháp so sánh có thể gây thất thu thuế cho Nhà nước, khi nhiều giao dịch nhà đất trên thị trường hiện nay thường có giá trong - giá ngoài hợp đồng, thấp hơn nhiều so với giá thực tế, nhằm mục đích né thuế.

Ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Nhiều dự án đang triển khai dự án lo ngại, nếu loại bỏ phương pháp thặng dư thì khoảng trống sẽ xuất hiện trong việc định giá đất. Không có phương pháp định giá đất phù hợp, dự án sẽ bị ách tắc, không biết bao giờ mới có thể triển khai.

Ông Lê Hoàng Hoán - Chủ tịch HĐQT Cổ phần Tập đoàn Đất Việt Land cho biết: "Chúng ta sẽ để một số phương pháp xác định giá trong quá trình phát triển của địa phương sẽ tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp đến các địa phương gặp vướng mắc, nếu không sử dụng được phương pháp thu nhập, hoàn toàn có thể dùng phương pháp thặng dư".

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có công điện yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất. Trong đó, có nội dung quan trọng về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành trước ngày 31/7 tới đây việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất.