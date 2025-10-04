Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lô pin thể rắn đầu tiên từ công ty được Chery hậu thuẫn đã xuất xưởng tại Trung Quốc

04-10-2025 - 20:50 PM | Tài chính quốc tế

Công ty Anhui Anwa New Energy Technology do Chery hậu thuẫn mới đây đã chia sẻ rằng lô mẫu kỹ thuật đầu tiên của pin thể rắn (SSB) đã được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc. Đây có thể là một dấu mốc quan trọng của ngành ô tô điện về sự tiến bộ của công nghệ pin.

Anhui Anwa New Energy Technology đặt mục tiêu tung ra một cụm pin SSB khối lượng GWh. Pin Anwa thế hệ đầu tiên có mật độ năng lượng là 300 Wh/kg.

Anhui Anwa New Energy Technology được thành lập vào tháng 6/2020. Theo nghiên cứu của CarNewsChina, Chery New Energy kiểm soát 9,89% công ty này và một nhà sản xuất pin nổi tiếng khác là Gotion High-Tech, nắm giữ 5,89% cổ phần. Vào tháng 10/2024, Chery Group đã tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng là triển khai sản xuất pin thể rắn tại Trung Quốc. Hiện tại, lô pin đầu tiên trong số những gói pin này đã được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc.

Lô pin thể rắn đầu tiên do Anwa phát triển đã được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy của công ty ở Khu phát triển kinh tế và công nghệ Vu Hồ vào ngày 4/7, là các mẫu kỹ thuật. Tuy nhiên, các quan chức của Anwa chia sẻ rằng những loại pin này đã đạt tiêu chuẩn mới “Không cháy không nổ”.

Lô pin thể rắn đầu tiên từ công ty được Chery hậu thuẫn đã xuất xưởng tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Mẫu kỹ thuật pin thể rắn của Anwa. (nguồn: Dawang News)

Nhà máy Anwa áp dụng sản xuất chuỗi đầy đủ. Nó tích hợp tám chức năng, chẳng hạn như phủ tự động các cell pin dương và âm, composite màng điện cực và hàn nhiệt động. Chiều dài dây chuyền sản xuất là hơn 35 mét. Và công suất sản xuất theo kế hoạch là 1,25 GWh với tốc độ sản xuất là 20 m/phút. Công nghệ cắt laser giải quyết vấn đề ô nhiễm bụi.

Lô pin thể rắn đầu tiên từ công ty được Chery hậu thuẫn đã xuất xưởng tại Trung Quốc- Ảnh 2.

Theo báo cáo, Anwa áp dụng quy trình sản xuất khô 5 bước, giúp giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng và 30% đầu tư vào tài sản cố định. Trong vài năm tới, cơ sở này sẽ có một trung tâm R&D pin thể rắn 5 GWh và một dây chuyền sản xuất tự động tích hợp.

Quay trở lại với pin thể rắn thế hệ đầu tiên của Anwa, pin này có mật độ năng lượng là 300 Wh/kg. Công ty cho biết các gói pin thế hệ thứ hai có mật độ năng lượng là 400 Wh/kg cũng đã đi vào sản xuất thử nghiệm. Anwa có kế hoạch khởi động lắp ráp hàng loạt pin 500 Wh/kg thế hệ thứ ba vào năm 2027.

Lô pin thể rắn đầu tiên từ công ty được Chery hậu thuẫn đã xuất xưởng tại Trung Quốc- Ảnh 3.

Exlantix ET của Chery với pin thể rắn của Gotion.

Không có thông tin về những chiếc xe nào sẽ sử dụng pin thể rắn của Anwa. Trước đó, chiếc crossover điện Exeed Exlantix ET của Chery đã được nhìn thấy ở Trung Quốc với dòng chữ lớn “All-solid-state battery” ở bên hông.


Theo Anh Nguyễn

Đời Sống Pháp Luật

