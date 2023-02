Lộ số tiền 'khủng' doanh nghiệp nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca 'chạy án'

Nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh tạm giữ vì có liên quan đến một đối tượng là “trùm” mua bán hóa đơn có tên Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê xã Đại Bản, H.An Dương; thường trú tại số nhà 281 Lũng Bắc, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Đước là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Số tiền mà Đước đã "tạm ứng" trước cho ông Ca được cho là lên đến con số hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Đước được xác định đã câu kết với Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV trong vụ việc mua bán trái phép hóa đơn. Từ năm 2005 - 2021, Đước đã thành lập và mua lại 10 công ty nhằm hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.



Ngoài vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Đước mở nhiều công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền rất lớn. Đầu tháng 2/2023, Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ ngay trên đường trở về nhà tại tổ dân phố số 3, đường Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An.

Theo nguồn tin riêng cho biết, vì có quen biết từ trước nên sau khi Đước ngỏ lời, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã đồng ý giúp "chạy án". Số tiền mà Đước đã "tạm ứng" trước cho ông Ca được cho là lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc không thành, Đước bị bắt và đã khai ra mọi việc. Ông Ca sau đó đã bị Cơ quan An ninh điều tra mời làm việc.

Ngay sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và lời khai liên quan của các đối tượng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ hành vi của ông Đỗ Hữu Ca cũng như các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn do Trương Xuân Đước cầm đầu.

Đêm 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét tư gia của ông Đỗ Hữu Ca.