Lộ số vốn “khủng” để triển khai loạt hạ tầng kết nối Đồng Nai với Tp.HCM

26-08-2025 - 07:07 AM | Bất động sản

Nhu cầu vốn của tỉnh Đồng Nai tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông kết nối với Tp.HCM và sân bay Long Thành là hơn 64.000 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, để tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đặc biệt là kết nối Tp.HCM với sân bay Long Thành, nhu cầu vốn của tỉnh Đồng Nai tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông là rất lớn.

Cụ thể, hiện tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các địa phương triển khai các dự án hạ tầng giao thông mang tính chất kết nối vùng như xây dựng các cầu đường bộ gồm: Cát Lái, Đồng Nai 2, Hiếu Liêm, Thạnh Hội, Xóm Lá, Tân An, Tân Hiền kết nối với Tp.HCM; cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối đến đường Vành đai 4 – Tp.HCM. Nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai tham gia vào các dự án là hơn 24.000 tđồng.

Bên cạnh đó, để triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, ngân sách tỉnh Đồng Nai cũng phải bố trí tham gia vào các dự án khác gồm: 50% chi phí giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (hơn 3.000 tỉ đồng); 50% tổng mức đầu tư Dự án đường Vành đai 3 – Tp.HCM (gần 2.000 t đồng);

Tham gia phần ngân sách nhà nước đối với dự án đường Vành đai 4 – Tp.HCM (hơn 14.000 tỉ đồng); tham gia phần ngân sách tỉnh đối với dự án Đường cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (khoảng 474 t đồng), tham gia phần ngân sách tỉnh đối với dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (hơn 1.200 tđồng); thực hiện nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (hơn 1.400 tỉ đồng); nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 (247 tđồng).

Lộ số vốn “khủng” để triển khai loạt hạ tầng kết nối Đồng Nai với Tp.HCM- Ảnh 1.

Ngoài ra, để tăng cường kết nối các địa phương trong tỉnh với Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng các tuyến đường tỉnh 769, 773, 770B với tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Để có điều kiện tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa các dự án giao thông quan trọng, hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ địa phương nguồn kinh phí hơn 22.000 tỉ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí hơn 1.300 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; hỗ trợ nguồn vốn hơn 9.300 tỉ đồng đối với dự án cầu Cát Lái và hỗ trợ nguồn vốn khoảng 11.300 tỉ đồng đối với dự án cầu Mã Đà và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – Tp.HCM.

Tiểu Bảo

An ninh tiền tệ

