Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt

25-11-2025 - 20:55 PM | Lifestyle

Đây chắc chắn là "siêu hôn lễ" được mong chờ trong tháng 12 tới.

Trong tháng 11, cư dân mạng đã "lia lịa" dự tiệc cưới online của hàng loạt Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz. Càng về cuối năm, hỷ sự Vbiz càng thêm rộn ràng, hào hứng. Và một trong những siêu đám cưới được mong chờ trong thời gian tới là hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, hay còn được biết đến là em chồng của Hà Tăng.

Mới đây, thiệp cưới của cặp đôi tài phiệt này đã được hé lộ. Thiệp mời có màu trắng chủ đạo, thiết kế đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng, xa hoa. Theo thông tin bên trong thiệp mời, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới. Như những hôn lễ truyền thống, cả hai tổ chức lễ gia tiên ở nhà riêng, sau đó chiêu đãi khách mời tại nhà hàng. Địa điểm em chồng Hà Tăng lựa chọn là một trung tâm tiệc cưới lớn, được nhiều cô dâu như Midu, Minh Tú... từng lựa chọn.

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 1.

Thiệp mời đám cưới của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa được hé lộ

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 2.

Thiệp có màu trắng chủ đạo, hoa văn in nổi tinh tế và sang trọng

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 3.

Hôn lễ cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới

Đặc biệt, phần an ninh trong lễ cưới này cũng là chi tiết được quan tâm. Bởi lẽ, Hà Tăng - Louis Nguyễn từng chiêu đã hơn 1000 khách mời nhưng giữ kín bưng hình ảnh, Linh Rin - Phillip Nguyễn cũng quy định không được sử dụng điện thoại trong thời gian dự tiệc.

Theo đó, Tiên Nguyễn không có quy định cho khách mời về hình ảnh, chỉ yêu cầu diện trang phục theo dresscode, xác nhận tham dự trước ngày 30/11. Ngoài ra, chi tiết nghiêm ngặt nhất của lễ cưới này là khách mời phải mang theo 1 tấm thiệp nhỏ, có mã QR để check in vào trong tham dự. Nhiều người cho rằng đây cũng là quy định hợp lý để giữ gìn sự riêng tư cho gia đình cũng như đảm bảo an ninh cho hôn lễ.

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 4.

Khách mời phải mang tấm thiệp có QR code đến để tham dự

Chồng của Tiên Nguyễn là người ngoại quốc, anh tên Justin - một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh cưới ở Anh, cả hai từng cùng tham dự nhiều buổi tiệc sang chảnh trước khi công khai mối quan hệ. Chồng của Tiên Nguyễn cũng là thành viên trong hội bạn thân của gia đình Hà Tăng - Louis Nguyễn.

Dàn khách mời của hôn lễ này là chi tiết khiến nhiều người mong chờ nhất. Bởi lẽ, Tiên Nguyễn từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ Vbiz, chưa kể, mối quan hệ giữa các thành viên nhà tỷ phú cũng luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nguồn tin của chúng tôi hé lộ, không chỉ có dàn nghệ sĩ cực khủng, mà vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn cũng chắc chắn sẽ góp mặt để chúc mừng hạnh phúc cô em gái.

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 5.

Tiên Nguyễn đã thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như bìa tạp chí ở nước ngoài

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Tiên Nguyễn là em gái cùng cha khác mẹ của doanh nhân Louis Nguyễn, em chồng của "ngọc nữ" Hà Tăng. Trước kia, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với Tiên Nguyễn trên MXH. Tiên Nguyễn cũng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin - vợ doanh nhân Phillip Nguyễn. Mối quan hệ em chồng - chị dâu của Tiên Nguyễn với Hà Tăng, Linh Rin được đánh giá là khá tốt đẹp, thân thiết.

Lộ thiệp cưới tài phiệt của em chồng Hà Tăng: Địa điểm giống nhiều sao Vbiz, 1 quy định cực nghiêm ngặt- Ảnh 6.

Đám cưới này dự sẽ quy tụ rất nhiều sao Việt

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

