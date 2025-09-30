Loại cây sinh vượng khí, hút tài lộc: Nhiều người trồng trong nhà mà không biết nó còn là vị thuốc quý

Quất là một loại cây rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Người miền Nam gọi cây quất là tắc, còn Tây Nam Bộ gọi là hạnh. Rất nhiều gia đình trồng một cây quất vừa để trang trí nhà cửa, vừa để lấy quả ăn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết trong phong thủy, quất là loại cây sinh vượng khí, hút tài lộc, đại diện cho sự sung túc, may mắn và no đủ. Chính vì thế, vào đầu năm mới, cây quất thường được người dân mua về trưng trong nhà.

Trong phong thủy, quất là loại cây sinh vượng khí, hút tài lộc, đại diện cho sự sung túc, may mắn và no đủ (Ảnh minh họa).

Bên cạnh ý nghĩa tốt đẹp về phong thủy, trong y học, cây quất còn là một vị thuốc toàn năng quý giá khi hầu hết các bộ phận của cây đều được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Cây quất - vị thuốc quý toàn năng

Trong Đông y, quả quất có vị chua ngọt, tính ấm, đi vào hai kinh Tỳ và Vị. Loại quả này có tác dụng tiêu đờm, giảm đầy tức và hỗ trợ tiêu hóa. Quả quất thường được dùng để chữa ho do cảm lạnh, chứng đầy chướng ở vùng thượng vị, đau dạ dày, bụng chướng cứng thành khối, buồn nôn, chán ăn, giải rượu. Ngoài ra, phụ nữ sau sinh cũng có thể dùng quả quất để giảm đau bụng hoặc khi bị sa dạ con.

Không chỉ quả quất, nhiều bộ phận khác của cây cũng được dùng điều trị bệnh.

Lá quất cũng được dùng làm thuốc (Ảnh minh họa).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, lá quất có vị cay đắng, tính lạnh, đi vào các kinh Can, Tỳ và Phế. Lá quất có công dụng điều hòa chức năng gan, giúp tiêu hóa tốt hơn, làm thông khí ở phổi, chống nôn và nấc, đồng thời hỗ trợ làm tan hạch.

Trong khi đó, hạt quất có vị chua cay, tính bình, vào hai kinh Can và Phế. Hạt quất thường được dùng trong điều trị một số bệnh về mắt, viêm họng, tình trạng tinh hoàn sưng to và sa xuống, cũng như các chứng hạch và tràng nhạc ở vùng cổ.

Rễ quất cũng có vị chua cay nhưng tính ấm. Loại rễ này có tác dụng kiện tỳ, điều khí, làm tan khối kết, được dùng để chữa đau dạ dày, nôn ói thức ăn, nấc nghẹn, mụn nhọt,...

Theo thông tin từ Healthline, các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra các bộ phận của cây quất như quả, lá,... có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là các chất chống oxy hóa. Quả quất có tác dụng tăng cường miễn dịch; hỗ trợ điều trị béo phì và các chứng bệnh liên quan như tim mạch, tiểu đường; giảm mỡ máu; hỗ trợ phòng ngừa ung thư,...

Một món ăn độc đáo, lạ miệng từ quả quất

Ngoài việc được sử dụng để làm thuốc, quả quất được sử dụng như một gia vị, nguyên liệu trong rất nhiều món ăn, thức uống của người Việt. Thịt ba chỉ lắc quất là một món ăn ngon, lạ miệng và đã có thời gian khiến các bà nội trợ “phát cuồng”. Dưới đây là công thức làm món ăn này theo hướng dẫn từ báo Vietnamnet.

Nguyên liệu:

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ lắc quất (Ảnh: Vietnamnet).

350g thịt ba chỉ heo Ớt hiểm (vài quả, tùy khẩu vị) 1-2 củ sả 2 thìa muối ớt tôm 1 thìa nước mắm 2 thìa đường Vài quả quất chín mọng Một chút muối Dầu ăn

Cách thực hiện

Thịt ba chỉ đem cạo sạch phần da, rửa kỹ rồi lau khô. Xát đều muối lên bề mặt thịt và để khoảng nửa tiếng cho thấm. Quất cắt làm ba, bỏ hạt để không bị đắng. Ớt thái lát mỏng, sả băm nhuyễn. Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi thả thịt vào chiên. Trước tiên chiên phần da cho vàng giòn, sau đó trở đều hai mặt cho đến khi thịt chín vàng. Lấy thịt ra, để nguội bớt rồi thái thành lát vừa ăn. Cho thịt vào một cái tô lớn. Thêm quất, ớt, sả, muối ớt tôm, đường, nước mắm vào tô thịt. Đậy kín và lắc đều cho gia vị hòa quyện. Cuối cùng, bày ra đĩa và thưởng thức.

Món này ăn nóng kèm rau sống hoặc cơm trắng đều rất ngon.