Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ

24-11-2025 - 19:28 PM | Thị trường

Chỉ xuất hiện một lần mỗi năm vào những ngày đầu đông se lạnh, củ niễng được xem là "lộc trời" quý giá của đất Thành Nam. Bất chấp mưa rét khiến rau xanh tăng giá, hàng trăm điểm bán trên tuyến đường tránh TP. Nam Định cũ vẫn tấp nập chào mời thứ đặc sản vừa đào, còn nguyên vị sương sớm.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người dân các xã thuộc phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) đã tập trung bên lề đường, bày những bó củ niễng mới đào lên còn dính sương. Phương tiện liên tục tấp vào mua khiến không khí buôn bán trở nên nhộn nhịp.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 2.

“Giá rau tăng nên củ niễng năm nay bán nhanh hơn. Có ngày tôi bán hết vài chục bó chỉ trong buổi sáng”, cô Thuý (54 tuổi) ở phường Hồng Quang nói.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 3.

Củ niễng là phần rễ của loại cây mọc trên đất pha cát ở vùng này. Mùa thu hoạch kéo dài chưa đầy nửa tháng, thường rơi vào cuối năm. Sau khi đào về, người dân cắt bỏ phần thân, rửa sạch rồi bó lại để bán.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 4.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 5.

Theo người dân địa phương, củ niễng có vị giòn, ngọt nhẹ, thường ăn kèm mắm tôm, muối vừng hoặc dùng để muối chua. Vì tính mùa vụ ngắn và khả năng bảo quản không lâu, mặt hàng này luôn được tiêu thụ nhanh, nhất là vào thời điểm rau xanh đắt đỏ.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 6.

Trên tuyến đường tránh, có nhiều điểm bán tập trung thành từng cụm nhỏ. Người bán tranh thủ bày hàng ngay trước cửa nhà hoặc dựng tạm sạp bằng gỗ. Người mua chủ yếu là khách đi đường hoặc người Hà Nội về quê thăm họ hàng.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 7.

Ngoài khách lẻ, nhiều tiểu thương còn gom củ niễng số lượng lớn để gửi theo xe lên Hà Nội.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 8.

Dù chỉ là mặt hàng dân dã, củ niễng vẫn duy trì giá ổn định, dao động 10.000 - 15.000 đồng mỗi bó, tùy kích cỡ. Với nhiều gia đình, đây là khoản thu nhập đáng kể trong thời gian ngắn.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 9.

“Cả năm chỉ trông vào mấy ngày này. Thu hoạch xong bán luôn, có thêm tiền tiêu Tết”, cô Thủy (62 tuổi), chia sẻ.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 10.

Với nhiều người xa quê, nhận được bó củ niễng trong những ngày rét đậm không chỉ là có thêm món ăn, mà còn là ký ức tuổi thơ được gửi từ quê ra.

Loại củ mỗi năm chỉ có một lần, ăn giòn ngọt, nguyên vị sương sớm gây thương nhớ- Ảnh 11.

Trong bối cảnh thực phẩm thành thị ngày càng phong phú, củ niễng vẫn giữ được chỗ đứng nhờ hương vị đặc trưng gắn với vùng đất Nam Định.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

