Loại đồ uống được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Người Việt tiêu thụ số 3 châu Á

Rượu bia và đồ uống có cồn nói chung là loại đồ uống phổ biến, được sử dụng nhiều trong các buổi tiệc hay buổi gặp gỡ. Mặc dù rượu có thể mang lại những phút giây vui vẻ nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo rằng tiêu thụ đồ uống có cồn dù ở mức độ nào cũng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO thậm chí đã xếp rượu bia và đồ uống có cồn vào Nhóm 1 các tác nhân gây ung thư.

Đồ uống có cồn được xếp vào nhóm 1 các tác nhân gây ung thư.

Mối liên hệ giữa sử dụng rượu bia và ung thư

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), rượu bia và đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, sử dụng rượu bia có thể dẫn tới tình trạng viêm mạn tính và phá hỏng DNA. Khi DNA bị tổn thương, tế bào không thể sửa chữa các tổn thương, có thể phát triển không kiểm soát và phát triển thành tế bào ung thư.

Ngoài ra, theo CDC Mỹ, rượu bia có thể làm tăng nồng độ hormone, bao gồm cả hormone estrogen. Nồng độ estrogen cao hơn khiến tế bào phân chia thường xuyên hơn, tăng khả năng phát triển ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Rượu khiến các tế bào trong khoang miệng và thực quản dễ dàng hấp thụ các hóa chất gây ung thư từ các nguồn khác chẳng hạn như thuốc lá và làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tiêu thụ rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 7 loại ung thư khác nhau như ung thư khoang miệng, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú,...

Theo thông tin đăng trên báo Anh Daily Mail, uống 1 ly rượu mỗi tuần cũng có thể làm tăng 3% nguy cơ mắc ung thư.

Lạm dụng rượu bia làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Tác hại khác khi lạm dụng rượu bia

Giáo sư Debbie Shawcross, bác sĩ chuyên khoa gan tại Bệnh viện King's College, Anh, cho biết sử dụng rượu bia có tác dụng làm tăng huyết áp, tăng lượng cholesterol “xấu” và gây căng thẳng oxy hóa. Đây là những yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ và đau tim.

Bên cạnh đó, tiêu thụ rượu bia thường xuyên cũng được chứng minh là có thể gây tổn thương gan, làm tăng lượng mỡ tích tụ trong gan, dẫn đến viêm gan, xơ gan. Rượu bia cũng kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra tình trạng trào ngược axit dạ dày và ợ nóng.

Lạm dụng rượu bia cũng gây tổn thương não bộ, phá vỡ các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin, từ đó gây ra các vấn đề về tâm trạng, giảm khả năng ghi nhớ và thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm.

Người Việt tiêu thụ rượu nhiều thứ 3 châu Á

Mặc dù đã được cảnh báo về tác hại của đồ uống có cồn đối với sức khỏe nhưng tỷ lệ tiêu thụ loại đồ uống này ở người Việt vẫn cao ở mức đáng báo động.

Theo báo Tuổi trẻ, năm 2024, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tại Việt Nam là 4,3 tỷ lít và dự báo cho thấy con số này có thể tăng lên thành 6,5 tỷ lít vào năm 2028.

Theo thông tin đăng tải trên VTV, Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người. Đáng lưu ý, tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại đều tăng cao qua các năm, nhất là ở nam giới. Cứ 3 nam giới thì có 1 người uống rượu bia ở mức nguy hại.

Người Việt tiêu thụ nhiều rượu bia.

Với những tác hại do đồ uống có cồn gây ra, các tổ chức y tế trên thế giới khuyến cáo người dân nên giảm tiêu thụ đồ uống chứa cồn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nam giới không nên tiêu thụ quá 2 đơn vị cồn/ngày và nữ giới không tiêu thụ quá 1 đơn vị cồn/ngày. Một đơn vị cồn tương đương với 350ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh.