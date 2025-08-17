Loại đồ uống màu đỏ có thể "đánh bay" mỡ máu, ngừa đột quỵ, đau tim: Rất quen thuộc với người Việt

Loại đồ uống này đang được giới khoa học xem như “vũ khí bí mật” để bảo vệ trái tim, ngăn ngừa đột quỵ và “quét sạch” mỡ máu xấu. Đó chính là nước ép lựu.

Nước ép lựu giúp giảm mỡ máu, bảo vệ động mạch như thế nào?

Nước ép lựu đã được chứng minh có thể "quét sạch" mỡ máu xấu, ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ (Ảnh minh họa).

Không chỉ có hương vị ngon ngọt đặc trưng, nước ép lựu còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa. Những chất này vừa giúp giảm cholesterol xấu (LDL), vừa ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong động mạch. Mảng bám khiến thành mạch hẹp và cứng lại, cản trở lưu thông máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí gây tắc mạch nguy hiểm.

Theo Michael Aviram, giáo sư hóa sinh tại Viện Công nghệ Technion - Israel, polyphenol trong lựu có thể ngăn ngừa và làm giảm tích tụ mảng xơ vữa. Một số nghiên cứu còn chỉ ra, uống nước ép lựu đều đặn giúp cải thiện lưu thông máu và ngăn động mạch bị xơ cứng.

Ví dụ, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy, bệnh nhân uống nước ép lựu trong một năm có mức mảng bám động mạch cảnh giảm tới 30%. Huyết áp tâm thu của nhóm này cũng giảm trung bình 12%.

Một đánh giá trên 8 thử nghiệm lâm sàng được đăng tải trên Pharmacological Research vào năm 2017 khẳng định: nước ép lựu có thể giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, bất kể lượng uống nhiều hay ít.

Lợi ích sức khỏe của nước ép lựu

Cây lựu (Ảnh minh họa).

Theo Medical News Today, nước ép lựu được xem là “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa và các hợp chất kháng viêm. Những thành phần này giúp trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa – nguyên nhân dẫn đến tổn thương tế bào, lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính.

Theo các nghiên cứu, uống nước ép lựu đều đặn có thể mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe:

Ngăn ngừa ung thư: Polyphenol trong lựu được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, vú và da.

Cải thiện trí nhớ: Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy người uống nước ép lựu có kết quả kiểm tra trí nhớ tốt hơn, não bộ hoạt động linh hoạt hơn.

Kháng viêm – tốt cho tiêu hóa: Nhờ đặc tính chống viêm, lựu hỗ trợ người mắc bệnh viêm ruột, viêm khớp và một số rối loạn chuyển hóa.

Hỗ trợ sinh sản: Chất chống oxy hóa trong lựu giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản ở nữ giới.

Lợi ích khác: Nghiên cứu ghi nhận nước ép lựu giúp kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường type 2, tăng cường sức bền thể thao và thúc đẩy quá trình phục hồi vết thương.

Ngoài ra, lựu còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, E, K và magiê. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý người bệnh tiểu đường hoặc đang điều trị tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên, để tránh ảnh hưởng đến đường huyết hoặc tương tác thuốc.

Với giá trị dinh dưỡng toàn diện, một ly nước ép lựu mỗi ngày không chỉ giải khát mà còn là “lá chắn tự nhiên” giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh mạn tính.