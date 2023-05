Loại hạt này của Lào đang ồ ạt tràn vào thị trường Việt, nhập khẩu tăng đến 1.100% dù sản lượng của Việt Nam gấp đến 8,5 lần

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong các tháng đầu năm Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến chăn nuôi, trong đó điển hình là ngô. Cụ thể riêng tháng 3/2023, nhập khẩu ngô đạt 767.359 tấn, tương đương kim ngạch 260,65 triệu USD, tăng hơn 20% cả về lượng lẫn kim ngạch so với T2/2023. Nếu so với T3/2022, sản lượng và trị giá nhập khẩu ngô đã tăng lần lượng 48,8% và 50,4%.

Kết thúc tháng 3/2023, nhập khẩu ngô của Việt Nam đạt 2,18 triệu tấn với kim ngạch hơn 738 triệu USD, tăng 4,26% về lượng và tăng 8,25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu trung bình đạt 338 USD/tấn.

Trong số các thị trường nhập khẩu của Việt Nam, Brazil vẫn là nhà cung cấp lớn nhất trong 3 tháng đầu năm với 1,21 triệu tấn, tương đương với gần 404,6 triệu USD và chiếm đến 55,47% về sản lượng trong tổng nhập khẩu ngô của Việt Nam. Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô từ Brazil đã tăng lần lượt 292% và 308,5% so với quý 1/2022.

Tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa phải là mức tăng cao nhất trong số các thị trường nhập khẩu ngô của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Kết thúc tháng 3/2023, Lào là thị trường chứng kiến mức tăng trưởng trong sản lượng và kim ngạch lớn nhất trong số các nhà cung cấp của Việt Nam. Cụ thể, nhập khẩu ngô từ Lào đạt 59.454 tấn trong 3 tháng đầu năm, đạt 20,764 triệu USD, tăng 810,75% về lượng và 1.159% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên về tỷ trọng, khối lượng nhập khẩu từ Lào vẫn ở mức khiêm tốn khi chỉ chiếm hơn 2% lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Đáng nói, sản lượng ngô của Việt Nam và Lào lại ghi nhận một sự chênh lệch lớn. Dù tăng nhập khẩu từ Lào tuy nhiên về sản lượng trong năm 2022, Việt Nam lại chứng kiến sản lượng lớn gấp nhiều lần so với quốc gia hàng xóm láng giềng này. Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn.

Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5% so với thị trường Lào.

Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 9,5 triệu tấn ngô với kim ngạch 3,3 tỷ USD. Trong năm 2022, lượng nhập khẩu ngô từ Lào đạt 77.364 tấn, trị giá 28,7 triệu USD, chiếm kim ngạch rất nhỏ với 0,8% tỷ trọng nhập khẩu.

Lào cho biết xuất khẩu nông sản của quốc gia này đã tăng đột biến khi chỉ trong quý I/2023, nước này đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản, đạt kim ngạch trên 507,6 triệu USD, tương đương 56,4% doanh thu dự kiến 900 triệu USD cho cả năm 2023. Lào đã hoàn thành việc đàm phán xuất khẩu 12 loại nông sản với Thái Lan và 13 loại nông sản với Việt Nam. Ngoài gạo đặc sản, ngô, hạt điều, ớt, đậu đỗ các loại thì cà phê, chuối… được xem là nguồn hàng nông sản xuất khẩu chính của Lào với nhiều vùng nguyên liệu do các doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc… đầu tư ở các tỉnh Attapeu, Champasac, Thủ đô Vientiane.