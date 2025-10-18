Loại lá rẻ như cho của Việt Nam nay đắt đỏ khi “xuất ngoại”: Âu, Mỹ nhập về chuyên dùng cho ẩm thực cao cấp

Trồng lá chanh cũng hái ra tiền

Theo Bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu các loại lá của Việt Nam đạt 1,174 triệu USD. Trong đó, lá chanh loại lá từng bị xem là “vô giá trị” lại đóng góp tới 70.000 USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu các loại lá của Việt Nam đạt 8,678 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng lá chanh đạt 732.000 USD, tăng mạnh 84,3%, mức tăng cao nhất trong nhóm mặt hàng “lá gia vị”.

Không chỉ tăng trưởng về lượng, lá chanh còn gây bất ngờ về giá trị xuất khẩu.

Theo trang thương mại điện tử Amazon, lá chanh sấy khô được bán với giá khoảng 7 USD cho 25 gram, tương đương 635.000 đồng/100 gram – nghĩa là 1 kg có thể lên tới hơn 6,3 triệu đồng - Thông tin từ báo Gia đình & Xã hội.

Trồng chanh lấy lá (ảnh minh họa).

Loại lá này đang được nhiều người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng, đặc biệt tại các thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Nhờ vậy, nhiều hộ nông dân ở Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương đã chuyển hướng trồng chanh lấy lá thay vì lấy quả, đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần.

Tại xã Thành Hà (Hải Phòng), nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định nhờ mô hình trồng lá chanh.

Chị Mạc Thị Quyên có 4 sào chanh, bán lá cho tiểu thương tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Theo chị Quyên, lá chanh được thương lái thu mua với giá trung bình 30.000–40.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 70.000 đồng/kg. Mỗi sào chanh cho thu nhập khoảng 50–60 triệu đồng/năm - Theo thông tin trên VNN.

Nước ngoài nhập lá chanh để làm gì?

Lá chanh Việt Nam không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm từ món gà luộc, cá nướng đến cháo, súp mà còn được các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu nhập khẩu để chế biến ẩm thực cao cấp.

Lá chanh tươi và lá chanh sấy khô là thành phần không thể thiếu trong các món súp cà ri Thái, gà hấp sả chanh hay gia vị mì ăn liền cao cấp.

Các thương hiệu nổi tiếng như McCormick hay Blue Elephant cũng nhập lá chanh khô hoặc tinh dầu lá chanh để sản xuất gia vị hỗn hợp kiểu châu Á.

Tại Việt Nam, Công ty Gia Vị Việt hiện là một trong những đơn vị cung cấp lá chanh sấy khô cho thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, phục vụ chế biến thực phẩm đóng gói.

Không chỉ là gia vị, lá chanh còn được xem là “thảo dược xanh”.

Theo các nghiên cứu, tinh dầu lá chanh chứa citronellal, limonene, linalool – những hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, giảm ho và an thần nhẹ.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, tinh dầu lá chanh Việt Nam có mùi hương tươi mát, dễ chịu, được sử dụng trong nước hoa, xà phòng, dầu gội thảo dược, sữa tắm, kem dưỡng da.

“Lá gia vị” mang lại giá trị triệu đô

Từ một loại lá dân dã, chỉ dùng để nêm nếm trong bữa cơm quê, lá chanh Việt Nam đang chứng minh giá trị kinh tế và thương mại đáng kể.

Sự tăng trưởng hơn 80% trong kim ngạch xuất khẩu năm 2025 cho thấy tiềm năng lớn của các nông sản phi truyền thống khi được định hướng đúng và chế biến phù hợp với nhu cầu quốc tế.

Nếu được đầu tư bài bản hơn về chuỗi cung ứng, bảo quản, tiêu chuẩn xuất khẩu và chứng nhận hữu cơ, lá chanh hoàn toàn có thể trở thành “đại diện mới” của gia vị Việt Nam trên thị trường thế giới, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.