Loại quả được công nhận lành mạnh nhất hành tinh, chứa 5 công dụng trẻ hoá khiến dân tình phát sốt

Quả Acai, loại quả nhỏ bé có màu tím đậm này đến từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ, được cả thế giới tôn vinh là "siêu thực phẩm" vì chứa hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hoá cực kỳ cao.

Acai berry có nguồn gốc từ các vùng rừng rậm Nam Mỹ, từng là "thần dược" tự nhiên của người bản địa nhờ khả năng hồi phục cơ thể và chống viêm. Gần đây, loại quả này trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi được các chuyên gia dinh dưỡng công nhận là trái cây lành mạnh nhất hành tinh.

Acai chứa hàm lượng cực cao anthocyanin (chất chống oxy hoá), cùng với vitamin, canxi, kali và đặc biệt là các axit béo Omega-3, 6, 9 - những chất thường chỉ có trong cá hồi hoặc quả bơ. Nhờ vậy, Acai giúp giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch và duy trì năng lượng cực tốt cho cơ thể.

Do quả Acai tươi rất nhanh bị oxy hoá, nên hầu hết các sản phẩm trên thị trường được chế biến dưới dạng bột đông khô vừa tiện bảo quản, vừa dễ pha chế. Bạn có thể rắc bột Acai lên sữa chua, sữa hạt, hay trộn cùng yến mạch, pudding hoặc sinh tố để tạo thành bữa sáng vừa ngon vừa đẹp mắt. Một bát Acai bowl với lớp sinh tố sánh mịn, thêm vài lát chuối, dâu tươi, hạt granola và hạnh nhân giòn rụm là liều thuốc trẻ hoá tự nhiên.

5 lợi ích chống lão hoá và tăng cường sức khoẻ "đắt giá" của quả Acai

1. Tăng cường hệ miễn dịch

Acai chứa lượng chất chống oxy hoá cao gấp 3 lần quả việt quất, giúp ngăn chặn các gốc tự do gây lão hoá tế bào, giảm viêm và tăng khả năng đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

2. Giảm cholesterol, ổn định đường huyết

Nhờ giàu Omega-6 và Omega-9, loại quả này giúp hạ mỡ xấu, tăng mỡ tốt và kiểm soát đường huyết hiệu quả, cực kỳ lý tưởng cho người muốn duy trì cân nặng và lối sống lành mạnh.

3. Cải thiện hệ tiêu hoá và chức năng gan

Acai chứa lượng chất xơ tự nhiên dồi dào, kích thích nhu động ruột, giúp tiêu hoá tốt hơn. Kết hợp với đặc tính chống viêm và ổn định lipid máu, loại quả này cũng góp phần bảo vệ gan và hệ tiêu hoá toàn diện.

4. Giữ đôi mắt sáng và khoẻ

Không chỉ là "thần dược cho da", chất anthocyanin trong Acai còn cực tốt cho mắt, giúp giảm khô, mỏi khi dùng máy tính hoặc điện thoại nhiều điều mà dân văn phòng lẫn gen Z đều cần!

5. Tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa lão hoá não

Theo nghiên cứu, việc bổ sung đều đặn Acai giúp tăng khả năng ghi nhớ và giảm nguy cơ Alzheimer. Hiểu đơn giản: ăn nhiều Acai là đang chống lão hoá cho não - thứ vốn già đi nhanh không kém làn da.

Cách ăn ngon - đẹp - bổ: thử ngay "Acai bowl" chuẩn Hollywood

Công thức cực đơn giản: xay Acai đông lạnh hoặc bột Acai cùng chuối, sữa hạnh nhân và đá lạnh thành hỗn hợp sánh mịn, đổ vào bát rồi thêm topping yêu thích như dâu, kiwi, hạt óc chó hoặc granola. Thế là bạn đã có một bữa sáng vừa đẹp mắt vừa giúp cơ thể detox, da dẻ hồng hào.

Lưu ý nhỏ khi sử dụng

Do Acai thường được chế biến sẵn, bạn nên kiểm tra lượng đường trong sản phẩm trước khi mua. Ngoài ra, vì Acai chứa nhiều kali, người bị bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều.