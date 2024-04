Loại quả ngập tràn collagen mà Tóc Tiên, Đỗ Hà đều thích

Loại quả ngập tràn collagen, tốt như "kem chống nắng tự nhiên"

Trong các mỹ nhân của showbiz Việt, có lẽ Tóc Tiên và Đỗ Hà là những người đẹp quan tâm đến chế độ ăn uống, tập luyện bậc nhất.

Nếu như Tóc Tiên có nhiều năm tập yoga, thì Đỗ Hà thường xuyên tập plank, squat, gập bụng hoặc chạy bộ để giữ dáng. Điểm chung ở hai mỹ nhân này là thường xây dựng cho bản than một chế độ ăn giàu protein và hoa quả.

Đỗ Hà tiết lộ bản thân rất thích ăn ớt chuông sống.

Soi thực đơn của Đỗ Hà, Tóc Tiên mới thấy, ớt chuông là loại quả quen thuộc trong chế độ ăn của họ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đã có nhiều nghiên cứu cho thấy ớt chuông là loại quả đem đến công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sắc đẹp phụ nữ. Nhìn cách 2 mỹ nhân chăm chút cho bữa ăn hàng ngày của mình là đủ hiểu lý do vì sao họ ngày càng xinh đẹp, sở hữu vóc dáng quyến rũ.

Ớt chuông là món ăn quen thuộc trong thực đơn của Tóc Tiên.

Nếu chị em đang cần tìm 1 nguồn cung cấp collagen tự nhiên thì ớt chuông là sự lựa chọn rất hợp lý. Trong loại quả này có nhiều pro-vitamin A (beta carotene), chất mà cơ thể bạn chuyển hóa thành vitamin A. Cả lớp trên và lớp dưới của da đều cần vitamin A để duy trì khả năng miễn dịch. Đồng thời, vitamin A cũng giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên.

Ngoài ra, violaxanthin, một chất chống oxy hóa caroten phổ biến trong ớt chuông có tác dụng giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Đặc biệt, capsanthin - chất tạo nên màu đỏ trong ớt chuông, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, nhất là tia cực tím UVA và UVB. Do đó, nó giúp loại bỏ nguy cơ phát triển các dấu hiệu lão hóa sớm trên da và tăng cường khả năng phục hồi của làn da.

Hơn nữa, vitamin C trong ớt chuông giúp xóa mờ nếp nhăn, vết nám rất tốt.

Ngoài chống nắng, tăng collagen, ớt chuông còn đem lại những hiệu quả sau cho sức khỏe

1. Có thể giảm viêm

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất thực vật có trong ớt chuông có thể tác động tích cực đến sức khỏe bằng cách giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Erika Barrera, một chuyên gia dinh dưỡng nói với Eat Well rằng: “Ớt chuông có chứa chất chống oxy hóa như carotenoids và anthocyanin giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào trong cơ thể. Điều này rất quan trọng đối với tình trạng viêm và ngăn ngừa ung thư”.

2. Có thể hỗ trợ sức khỏe mắt

Ớt chuông chứa carotenoids, bao gồm zeaxanthin và lutein, có thể giúp bảo vệ sức khỏe mắt, hỗ trợ thị lực khỏe mạnh. Zeaxanthin là một chất chống oxy hóa tích tụ trong một phần của mắt gọi là điểm vàng giúp bảo vệ khỏi tác hại do ánh sáng xanh gây ra.

Khi các tế bào cảm quang trong mắt bị tổn thương, nó có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân chính gây mù lòa.

3. Có thể tăng cường hệ thống miễn dịch

Theo Krista Wale, người sáng lập Hiệp hội Dinh dưỡng Louisiana, cho biết: “Việc kết hợp ớt chuông vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang lại nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là cho hệ thống miễn dịch của bạn”.

Một quả ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C gần gấp ba lần so với một quả cam. Nghiên cứu cho thấy rằng việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

4. Có thể giúp tiêu hóa

Ớt chuông là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tiêu hóa tốt hơn, cải thiện sức khỏe tim mạch và mức năng lượng ổn định.

Chất xơ cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol trong khi vẫn giữ cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Lưu ý:

Bạn có thể thu được những lợi ích từ việc ăn ớt chuông dù sống hay chín, nhưng nấu chín ớt chuông có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Ăn ớt chuông mỗi ngày rất tốt, nhưng mỗi người chỉ nên ăn một quả mỗi ngày. Tiêu thụ quá nhiều ớt chuông có thể gây đầy hơi và chướng bụng ở một số người do hàm lượng chất xơ cao.

Ngoài ớt chuông, bạn cũng nên bổ sung nhiều loại trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống của mình.