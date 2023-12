Loại quả ngọt nhưng chỉ số đường huyết cực thấp, đến lá cũng tốt cho người tiểu đường: Ngừa cả ung thư, luôn sẵn ở chợ Việt

Dâu tằm là loại quả quen thuộc chứa nhiều lợi ích dinh dưỡng cho cơ thể, dồi dào sắt và vitamin C tốt cho đường huyết, giảm cholesterol cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư. Quả dâu tằm có vị chua ngọt, chỉ số đường huyết (GI) là 25, thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (<55), người tiểu đường có thể ăn dưới sự tư vấn của chuyên gia, bác sĩ.



Hạ mỡ máu

Mức cholesterol trong máu tăng cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, đột quỵ,... Các nghiên cứu cho thấy dâu tằm và chiết xuất từ loại quả này có thể làm giảm chất béo dư thừa và giảm mức cholesterol trong máu, đồng thời giảm sự hình thành chất béo trong gan từ đó ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm phát hiện ra rằng các hợp chất trong dâu tằm giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol LDL, một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim. Loại quả này còn chứa kali, một khoáng chất thiết yếu làm giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Dâu tằm chứa khá nhiều chất xơ và hợp chất 1 deoxynojirimycin (DNJ) có khả năng ức chế một loại enzyme phá vỡ carbohydrate, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Loại quả này chứa nhiều hợp chất và chất chống oxy hóa được chứng minh có lợi và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Lá dâu tằm cũng là loại thảo dược được y học cổ truyền sử dụng như một phương pháp điều trị bệnh tiểu đường bởi tác dụng hạ đường huyết. Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trà lá dâu tằm và hạ đường huyết sau khi ăn.

Có thể ngăn ngừa ung thư

Giống như những loại quả mọng khác, dâu tằm được coi là một trong những thực phẩm hàng đầu về khả năng chống ung thư. Điều này là do hàm lượng chất chống oxy hóa ấn tượng của chống lại các gốc tự do có hại và bảo vệ tế bào khỏi bệnh tật. Hoạt chất Resveratrol được tìm thấy trong dâu tằm hoạt động như một chất chống oxy hóa được chứng minh có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết, ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt và tuyến giáp.

Tăng cường sức khỏe não bộ và mắt

Dâu tằm chứa hàm lượng flavonoid cao, hợp chất này có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe não bộ lâu dài, bao gồm giảm khả năng bị suy giảm nhận thức, có thể dẫn đến rối loạn nhận thức, chống lại quá trình lão hóa của não bộ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Hợp chất flavonoid trong loại quả này còn có khả năng ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác trong khi đó vitamin C trong dâu tằm có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Tốt cho xương khớp

Dâu tằm chứa nhiều vitamin C và vitamin K, trong đó vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo collagen, cung cấp cho nhiều bộ phận trên cơ thể như da, gân, dây chằng và xương. Hấp thụ đủ vitamin C và vitamin K rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, đẩy lùi các dấu hiệu thoái hóa xương, ngăn ngừa loãng xương và viêm khớp.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin dồi dào trong dâu tằm, đặc biệt là vitamin A, vitamin C và flavonoid giúp loại quả này trở thành “trợ thủ” đắc lực giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh và bệnh và đường hô hấp dễ nhiễm trong mùa lạnh.

Lưu ý khi ăn dâu tằm

Dâu tằm tốt cho sức khỏe nhưng chỉ nên ăn ở mức vừa đủ để tránh gây ra các tác dụng phụ như đau bụng, rối loạn tiêu hóa đặc biệt là ở những người có hệ tiêu hóa kém và trẻ em. Ăn quá nhiều dâu tằm còn có thể gây hạ đường huyết quá mức hoặc dị ứng.

Thời điểm thích hợp nhất là nên ăn dâu tằm cách xa bữa ăn chính, sau khoảng từ 30 phút – 1 tiếng, không nên chọn những quả chín nhũn. Do trong dâu tằm chứa chất tanin nên lưu ý không bảo quản dâu tằm các dụng cụ đựng hoặc nấu có chứa kim loại như đồng, sắt, nhôm.

Theo Healthline, WebMD