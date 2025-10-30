Loại quả nhìn như tổ ong, phải chờ 7 năm mới được ăn: Nhà giàu trồng làm cảnh, TikToker dùng để... mukbang

Từng chỉ xuất hiện trong những không gian sang trọng, trầu bà (monstera, philodendron) vốn là loài cây cảnh được giới nhà giàu ưa chuộng, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Thế nhưng, cách đây không lâu, mạng xã hội lại "bùng nổ" vì một trào lưu chẳng ai ngờ tới: ăn quả trầu bà. Từ loài cây phong thuỷ đắt đỏ, trầu bà bỗng "lột xác" thành một món đặc sản hiếm có, khiến dân mạng không khỏi tò mò với hương vị được ví như "cocktail trái cây tự nhiên".

7 năm chờ 1 quả chín

Theo chia sẻ của TikToker Milon on Diet, để có thể thưởng thức một quả trầu bà chín, cần tới gần 7 năm kiên nhẫn. "Một cây trầu bà phải trên 5 năm mới ra hoa, rồi mất thêm khoảng 1 năm rưỡi nữa quả mới chín. Tôi mất gần 7 năm cuộc đời mới được ăn một quả chín này luôn đó!", Milon chia sẻ.

Chỉ nghe thôi đã thấy đây không còn là một món ăn đơn thuần, mà là "đặc sản của sự chờ đợi". Cũng chính vì thế, mỗi video mukbang trầu bà đều thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh người dùng bóc từng lớp vỏ xanh, để lộ phần thịt vàng óng ánh, mềm mịn và mọng nước, khiến người xem vừa thích thú vừa tò mò.

Theo TikToker Vy Cát Lai, khi quả chín, phần vảy xanh tự bong ra, lúc này mới có thể ăn được. Nếu ăn sớm hơn, phần thịt còn độc, dễ gây rát miệng. Vy chia sẻ: "Chín bông kiểu này ăn ngọt lắm luôn, giống mãng cầu mà không cần nhả hạt, lại còn thơm mùi táo, dứa, chuối nữa". Vị ngọt dịu pha chút chua nhẹ, mùi thơm nhiệt đới lan toả như một ly cocktail trái cây, khiến quả trầu bà nhanh chóng trở thành món "ăn thử một lần cho biết" trong giới mukbang.

Từ cây phong thuỷ đến "ngôi sao" ẩm thực lạ

Trầu bà từ lâu đã là biểu tượng của sự thịnh vượng, thường được trưng trong nhà hoặc văn phòng. Nhiều giống hiếm từng được rao bán với giá hàng chục triệu đồng mỗi chậu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giống monstera deliciosa - loại trầu bà phổ biến nhất - lại cho ra quả ăn được.

Chính vì sự "bí mật" này mà khi xuất hiện trên TikTok, quả trầu bà lập tức trở thành hiện tượng. Không chỉ là món hiếm, việc chờ đợi tới 7 năm để ăn được một quả chín khiến nó trở nên "xa xỉ" hơn bao giờ hết. Các video mukbang bóc vỏ, thưởng thức hương vị của loại quả này đang phủ sóng khắp nền tảng, từ châu Á tới châu Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng khuyến cáo, không phải loại tr ầu bà nào cũng ăn được. Chỉ có monstera deliciosa mới an toàn khi quả chín hoàn toàn. Nếu ăn khi vỏ chưa bong, nhựa cây chứa tinh thể calcium oxalate có thể gây bỏng rát, châm chích trong miệng.

Quý hiếm ở Việt Nam, phổ biến ở nước ngoài

Trầu bà có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Nam Mexico và Panama, sau đó được trồng phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, do khí hậu và điều kiện sinh trưởng khác biệt, việc ra quả là cực kỳ hiếm, khiến người Việt xem đây là loại "quả lạ". Trong khi đó, ở các nước bản địa, trầu bà lại là loại cây phổ thông, quả của nó được bán rẻ hơn nhiều. Một số người nước ngoài còn bình luận: "Ở Việt Nam thì hiếm, chứ ở châu Âu rẻ hơn cả quả vải, mang sang Trung Đông cũng chẳng ai mua".

Thực chất, điều khiến quả trầu bà trở thành cơn sốt không chỉ nằm ở hương vị - sự kết hợp của mãng cầu, táo, dứa và chuối - mà còn ở hành trình chờ đợi kéo dài nhiều năm. Mỗi quả trầu bà chín là kết tinh của thời gian, của sự chăm sóc và kiên nhẫn.

Từ một loài cây cảnh phong thuỷ được giới thượng lưu ưa chuộng, trầu bà nay bước vào thế giới ẩm thực như một "hiện tượng mukbang" độc đáo. Một quả chín hiếm hoi, mất 7 năm để được thưởng thức, hương vị "cocktail trái cây" cùng cảm giác châm chích khó quên - tất cả đã biến quả trầu bà thành biểu tượng mới cho trào lưu thưởng thức đặc sản lạ trên mạng xã hội.