Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại quả Việt được khen “ngon nhất thế giới” chỉ có vào mùa hè, nay giữa mùa đông cũng có thể thưởng thức

21-10-2025 - 12:45 PM | Sống

Đây là loại quả trồng tại Việt Nam được đánh giá là ngon nhất thế giới, hiện đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Loại trái cây được nhắc tới chính là vải thiều, đặc sản của vùng Lục Ngạn (Bắc Giang), nay thuộc Bắc Ninh sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Vải thiều là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh. Với sự ưu đãi của khí hậu và thổ nhưỡng, vải thiều Bắc Ninh từ lâu đã có chỗ đứng đặc biệt trong lòng người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Với vị ngọt đậm, mùi thơm thanh mát, quả vải Việt đã xuất hiện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu vải đạt gần 35 triệu USD, cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 71% với giá trị 57 triệu USD, tăng gần 4 lần.

Nguyên nhân giúp vải Việt bứt phá là giá bán tại vườn giảm, sản lượng dồi dào cùng với nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh. Ngoài ra, diện tích trồng theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP mở rộng nhanh, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Nhật Bản, Mỹ và EU.

Loại quả Việt được khen “ngon nhất thế giới” chỉ có vào mùa hè, nay giữa mùa đông cũng có thể thưởng thức- Ảnh 1.

“Vải thiều Băng Ngọc”.

Tuy nhiên, thời gian thu hoạch ngắn – chỉ khoảng một tháng mỗi năm vào mùa hè – khiến người yêu vải luôn tiếc nuối khi mùa qua.

Xuất phát từ mong muốn được “ăn vải quanh năm”, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn Cầu (phường Phượng Sơn) đã ấp ủ suốt nhiều năm ý tưởng kéo dài tuổi thọ trái vải. Sau hàng chục lần thử nghiệm, doanh nghiệp đã thành công với sản phẩm “Vải thiều Băng Ngọc” – trái vải tươi được “ngủ đông” ở nhiệt độ -20°C, giúp bảo toàn hoàn hảo tế bào tự nhiên. Khi cần dùng, vải được “đánh thức” ở mức 0–5°C, giữ nguyên màu sắc, độ giòn và vị ngọt đặc trưng như mới thu hoạch.

Không chỉ dừng ở công nghệ bảo quản, Toàn Cầu còn xây dựng hệ thống phân phối thông minh: bán trực tuyến, giao hàng trong 24 giờ kể từ lúc rã đông, và tiếp tục bảo quản 48 giờ trong tủ mát. Từ vài tấn thử nghiệm ban đầu, đến nay doanh nghiệp đã có thể bảo quản hàng trăm tấn vải mỗi vụ, cung cấp đều đặn trong mùa đông.

Bắc Ninh hướng tới “Lễ hội vải thiều mùa đông”

Hiện tỉnh Bắc Ninh có khoảng 30.000 ha trồng vải, sản lượng hơn 100.000 tấn/năm, tập trung tại các xã Lục Ngạn, Phúc Hòa, Yên Thế, Phượng Sơn… Những năm gần đây, địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao giá trị nông sản bằng việc quy hoạch vùng trồng, xây dựng chỉ dẫn địa lý và khuyến khích ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

Theo báo Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết: việc các doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ bảo quản dài hạn đã mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp tỉnh.

“Vải thiều giờ đây không còn bị giới hạn trong mùa vụ tháng 6–7, mà có thể trở thành sản phẩm bốn mùa, phục vụ thị trường quanh năm,” ông Thịnh nói.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng: nếu mô hình được mở rộng, Bắc Ninh hoàn toàn có thể tổ chức ‘Lễ hội vải thiều mùa đông’, nơi người dân và du khách được thưởng thức đặc sản trái vụ – minh chứng cho bước tiến của khoa học trong nông nghiệp.

Với chứng nhận OCOP 5 sao, vải thiều Bắc Ninh đã khẳng định chất lượng vượt trội và vị thế thương hiệu quốc gia. Trong tương lai, tỉnh đặt mục tiêu nghiên cứu điều tiết mùa vụ, giúp Việt Nam cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường toàn cầu.


Loại quả 'hái ra tiền' của Việt Nam được xuất khẩu đi 40 nước: Là 'vũ khí' phòng chống ung thư

Theo Minh Khang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sống bằng lương hưu 4,8 triệu mà vẫn dư - mẹ chồng tôi khiến ai cũng nể nhờ 3 thói quen này

Sống bằng lương hưu 4,8 triệu mà vẫn dư - mẹ chồng tôi khiến ai cũng nể nhờ 3 thói quen này Nổi bật

Giới trẻ ở tiệm vàng đông hơn shop quần áo hay bất cứ khu mua sắm nào

Giới trẻ ở tiệm vàng đông hơn shop quần áo hay bất cứ khu mua sắm nào Nổi bật

Hoàng Tùng vận hành TUNG Dining ra sao trước khi bị truy tố vì trốn thuế?

Hoàng Tùng vận hành TUNG Dining ra sao trước khi bị truy tố vì trốn thuế?

12:23 , 21/10/2025
Tung Dining kinh doanh thế nào trước khi bị cáo buộc trốn thuế bằng cách nhận tiền vào tài khoản cá nhân?

Tung Dining kinh doanh thế nào trước khi bị cáo buộc trốn thuế bằng cách nhận tiền vào tài khoản cá nhân?

12:11 , 21/10/2025
2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn: Một người suýt giết Trương Phi, kẻ còn lại đấu ngang Hoàng Trung

2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn: Một người suýt giết Trương Phi, kẻ còn lại đấu ngang Hoàng Trung

11:38 , 21/10/2025
Không hề mê tín: 3 con giáp này đang có cửa kiếm đậm tiền cuối năm

Không hề mê tín: 3 con giáp này đang có cửa kiếm đậm tiền cuối năm

11:36 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên