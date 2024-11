Loại quả thân quen có khả năng dưỡng sáng da, đẩy lùi ung thư và bổ gan: Việt Nam nhiều vô kể

Đu đủ là loại quả được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chư kể, trong đu đủ có chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, đã được khoa học chứng minh là có lợi cho sức khỏe của con người. Cụ thể, trong một quả đu đủ có chứa khoảng 2g protein, 120 calo, 5g chất xơ, 18g đường,... cùng các loại vitamin và khoáng chất tốt như: folate, magie, axit pantothenic, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K,...

Bên cạnh đó, người ta cũng tìm ra các chất chứa oxy hóa lành mạnh bên trong đu đủ như: carotenoid, lycopene, beta-carotene, lutein,... Loại quả này cũng được nhiều nghiên cứu chỉ ra là đem lại nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt và dễ hấp thụ hơp nhiều loại trái cây và rau quả khác.

Dưới đây là những công dụng của chúng đối với sức khỏe mà bạn nên biết:

Ngăn ngừa ung thư

Trong đu đủ có một lượng lycopene dồi dào. Đây là chất chống oxy hóa có nhiều đặc tính chống ung thư. Cụ thể, nó sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm quá trình phát triển của khối u. Chưa hết, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng chất chống oxy hóa như lycopene trong đu đủ cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bên cạnh đó, vitamin C trong đu đủ cũng được cho là có hiểu quả trong việc ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú uống 205 miligam (mg) vitamin C từ thực phẩm hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn 63% so với những phụ nữ có tiền sử gia đình ung thư vú chỉ nhận được khoảng 70 mg vitamin C mỗi ngày.

Làm sáng da, chống lão hóa

Công dụng thứ 2 của đu đủ chính là làm đẹp da. Kali có trong loại quả này giữ vai trò dưỡng ẩm, giúp làn da không bị khô sạm và xỉn màu. Ngoài ra, vitamin C sẽ giúp làn da thêm sáng khỏe, mịn màng hơn trông thấy.

Về hiệu quả chống lão hóa, đu đủ giàu chất chống oxy hóa vì vậy có thể chống lại các dấu hiệu của tuổi già, giúp da luôn mịn màng và trẻ trung. Một nghiên cứu năm 2014 những phụ nữ lớn tuổi sử dụng hỗn hợp các chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C và lycopene, đã giảm đáng kể độ sâu của nếp nhăn trên khuôn mặt.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ trong đu đủ có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và dẫn đến cảm giác no, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Chưa hết, trong đu đủ chứa hơn 80% nước, vì vậy chúng rất có lợi cho đường tiêu hóa của con người.

Một nghiên cứu còn chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều chất xơ còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về ung thư.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Việc bổ sung đầy đủ vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, mà trong đu đủ có rất nhiều chất này. Do đó, đu đủ sẽ giúp con người tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số bệnh ung thư và bệnh tim, thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh.

Tốt cho xương

Đu đủ cũng là một loại quả lý tưởng giúp cải thiện xương khớp nhờ hàm lượng vitamin L. Vitamin K kích thích hoạt động của osteocalcin, một protein cần thiết cho quá trình gắn kết canxi vào xương. Chất này cũng giúp giảm lượng canxi bị đào thải qua nước tiểu, đảm bảo rằng cơ thể giữ lại đủ canxi để duy trì mật độ xương.

Giảm viêm hiệu quả

Các chất chống oxy hóa như beta-carotene và lycopene, vitamin C,... không chỉ ngăn ngừa ung thư, mà còn giúp trung hòa các gốc tự do, là nguyên nhân gây viêm trong cơ thể.

Tổng hợp