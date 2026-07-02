Loại quả từng chỉ để ăn bỗng trở thành "hoa mùa hè": Cắm trong nhà đẹp ngoài mong đợi

Nếu như vài năm trước, cắm cành hồng xiêm, cành lựu, cành hồng trĩu quả từng tạo nên những trào lưu trang trí nhà cửa thì mùa hè năm nay, nhiều chị em lại truyền tay nhau một xu hướng mới đầy thi vị: Cắm cành hồng bì. Những chùm quả vàng óng còn nguyên lá xanh được đặt trong bình gốm mộc mạc không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian sống mà còn gợi lên cảm giác bình yên, gần gũi với thiên nhiên.

Từ loại quả quen thuộc trở thành "bình hoa" của mùa hè

Trên các nền tảng mạng xã hội từ Việt Nam đến Trung Quốc, mùa hồng bì năm nay chứng kiến hàng loạt bài đăng chia sẻ hình ảnh những bình cắm đầy cành hồng bì sai quả. Không cần phối quá nhiều loại hoa hay phụ kiện, chỉ một vài nhánh hồng bì với quả chín vàng xen lẫn lá xanh cũng đủ tạo nên vẻ đẹp rất riêng.

Nhiều người gọi đây là kiểu cắm hoa mang tinh thần "hoang dã", tức vẻ đẹp không quá trau chuốt nhưng giàu sức sống. Những chùm quả nặng trĩu tự nhiên rủ xuống, cành cây hơi cong vì sức nặng của quả, tất cả tạo nên cảm giác như vừa mang cả khu vườn vào trong ngôi nhà.

Có người còn ví những bình hồng bì như một bức tranh sơn dầu sống động. Màu vàng của quả nổi bật trên nền lá xanh thẫm, kết hợp cùng bình gốm hoặc bình sứ màu trung tính tạo nên tổng thể rất hài hòa. Không ít người chia sẻ rằng ban đầu mua hồng bì chỉ để ăn nhưng vì quả quá đẹp nên quyết định cắm trước, thưởng thức sau.

Một trào lưu bắt nguồn từ lối sống chậm

Quất hồng bì là loại trái cây rất phổ biến vào đầu hè. Theo quan niệm dân gian, sau bữa ăn, vài quả hồng bì với vị chua ngọt xen chút chát nhẹ sẽ giúp cảm giác dễ chịu hơn.

Chính vì mùa hồng bì chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nên nhiều người muốn lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn bằng cách cắm cả cành trong nhà. Một số người còn chia sẻ rằng sau vài ngày ngắm, khi quả chín hơn sẽ hái xuống làm trà hồng bì đá, ngâm mật ong hoặc chế biến thành nhiều món giải nhiệt khác.

Điều này cũng phản ánh một xu hướng sống đang được nhiều người trẻ yêu thích: Tận dụng vẻ đẹp vốn có của những điều bình dị thay vì luôn tìm kiếm những món đồ trang trí cầu kỳ. Không ít cư dân mạng bình luận rằng ngắm một bình hồng bì khiến họ cảm thấy căn phòng như có thêm hương thơm của cây cỏ. Hương quả thoang thoảng hòa cùng mùi lá xanh tạo nên cảm giác rất dễ chịu, đủ để xoa dịu sự mệt mỏi sau một ngày dài.

Không phải hoa, nhưng lại mang vẻ đẹp rất riêng

Điều khiến nhiều người yêu thích cành hồng bì nằm ở chỗ nó không cố gắng trở thành một bó hoa.

Hoa thường đẹp nhờ màu sắc rực rỡ và những cánh mỏng manh. Trong khi đó, hồng bì hấp dẫn bởi vẻ mộc mạc. Những chùm quả vàng nhỏ chen chúc trên cành, lá xanh còn nguyên vẹn, đôi khi còn lẫn vài chiếc lá non khiến bình cắm giống như vừa được cắt từ khu vườn. Chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sức hút.

Những năm gần đây, xu hướng mang cây trái vào không gian sống ngày càng phổ biến. Người ta cắm cành ô liu, cành chanh vàng, cành lựu, cành hồng, cành hồng xiêm hay cành hồng giòn Nhật Bản. Mỗi mùa đều có một loại cây đại diện cho vẻ đẹp của thời điểm ấy.

Với mùa hè, hồng bì đang dần trở thành lựa chọn mới.

Không chỉ đẹp, những chùm quả còn gợi nhớ tuổi thơ của nhiều người từng lớn lên ở vùng quê. Hình ảnh cây hồng bì trước sân, những buổi trưa hái vài quả ăn cùng muối ớt hay vị chua ngọt xen chút chát đầu lưỡi đều là những ký ức rất khó quên.

Có lẽ điều khiến trào lưu này lan tỏa nhanh không nằm ở kỹ thuật cắm hoa.

Thực tế, cành hồng bì khá nặng nên không phải ai cũng cắm được thật cân đối. Nhiều người còn hài hước chia sẻ rằng bình của mình "nghiêng ngả" vì quả quá sai. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến mỗi bình cắm đều mang nét riêng.

Giữa nhịp sống bận rộn, nhiều người bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ những điều rất nhỏ. Có người chăm một chậu cây. Có người pha một ly trà. Có người chỉ cần dành vài phút cắm một cành quả vào chiếc bình gốm rồi đặt cạnh cửa sổ.

Đó không phải là thú chơi đắt đỏ.

Cũng không cần kỹ năng quá cầu kỳ.

Chỉ là một cách để căn nhà có thêm sức sống và bản thân có thêm một khoảnh khắc chậm lại.

Có lẽ cũng vì thế mà cành hồng bì không chỉ là một xu hướng trang trí mùa hè. Nó giống như lời nhắc rằng vẻ đẹp đôi khi không nằm ở những điều hoàn hảo, mà ở những gì chân thật và gần gũi nhất. Một cành quả còn nguyên lá, một chút hương cây cỏ và ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng đủ khiến không gian trở nên dịu dàng hơn.

Biết đâu sau khi ngắm vài ngày, bạn lại hái từng quả xuống, pha một ly trà mát hoặc thưởng thức vị chua ngọt rất riêng của hồng bì. Đó cũng là lúc món trang trí nhỏ bé ấy hoàn thành trọn vẹn "sứ mệnh" của mình: Vừa làm đẹp cho ngôi nhà, vừa mang đến một trải nghiệm sống chậm mà nhiều người đang tìm kiếm giữa cuộc sống hiện đại.