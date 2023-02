Loại quả Việt kén người ăn, ai sợ còn thấy "thối" nhưng giá tăng gấp 3 lần vẫn có nhiều người “nghiện”, xuất khẩu “đắt như tôm tươi”

Loại quả kén ăn nhưng nhiều người “nghiện”

Mặc cho mùi vị khá nồng nhưng sầu riêng vẫn là một trong những món khoái khẩu của nhiều người. Thậm chí, loại quả này còn được xưng tụng là “ông vua của trái cây nhiệt đới”.

Mấy ngày qua, sầu riêng tại các nhà vườn đang được thu mua với giá cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục từ trước tới nay, vào khoảng 150.000-190.000 đồng mỗi kg.

Cụ thể, giá thu mua sầu riêng tại Tiền Giang đang tăng mạnh và lên mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Đối với sầu riêng monthong Thái loại A (trái 2-5 kg) giá thu mua tại vườn 190.000 đồng một kg, loại B là 150.000 đồng, loại C là 120.000 đồng, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn với Ri 6 giá thu mua đang thấp hơn so với monthong 20.000-30.000 đồng một kg.

Nguyên nhân được cho là do con đường xuất khẩu sang Trung Quốc đang dần nới lỏng, nhu cầu sầu riêng Việt Nam đang tăng “sốc” tại đất nước tỷ dân. Thương lái thu mua hàng trăm tấn mỗi ngày để xuất đi nhưng lượng đáp ứng chỉ đạt khoảng 30-50% do đang trái vụ, sản lượng thấp.

Sầu riêng là món trái cây khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Nikkei

Trong thời gian gần đây, sầu riêng Việt Nam luôn là một mặt hàng bùng nổ ở Trung Quốc, nơi nó trở thành mặt hàng trái cây nhập khẩu hàng đầu về số lượng và giá trị.

Hương vị và giá trị dinh dưỡng cao của sầu riêng dường như hấp dẫn thị hiếu của người Trung Quốc. Với giá hơn 7 USD mỗi phần cơm sầu, sầu riêng được xếp chồng lên nhau nổi bật trong các siêu thị của Trung Quốc.

Hàng loạt món ăn độc đáo từ loại trái cây này ra đời, như bánh sầu riêng, bánh crepe sữa sầu riêng, pizza sầu riêng và lẩu sầu riêng. Tất cả đều nhận được hàng loạt bình luận nhiệt tình từ người yêu thích trên mạng xã hội.

“Vua của trái cây nhiệt đới”: Bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe

Trong Đông y, sầu riêng cũng được biết đến như một loại thực phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể và chữa bệnh. Sầu riêng vị ngọt, bùi, mùi đặc biệt, chủ trị chữa cảm sốt, viêm gan vàng da. Đây cũng là loại quả hoàn hảo cho những ai đang có nhu cầu bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể vì rất giàu dinh dưỡng.

Trong sầu riêng chứa rất nhiều vitamin B, C, các loại axit amin... giúp hỗ trợ chữa lành vết thương, giảm cholesterol và cải thiện lưu lượng máu. Sầu riêng cũng chứa hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết cho chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nhờ vậy, chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL (cholesterol xấu) ra khỏi cơ thể, trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám.

Sầu riêng cũng được biết đến như một loại thực phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể và chữa bệnh.

Sầu riêng còn là một nguồn cung cấp magie, kali, mangan và đồng tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh và độ bền của xương. Kali cũng giúp cân bằng muối và chất lỏng trong khắp các tế bào của cơ thể, để các mạch máu có thể thư giãn, giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và nguy cơ phát triển các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Không phải ai cũng nên ăn sầu riêng

Sở hữu nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên sử dụng sầu riêng. Đặc biệt, những nhóm người sau đây cần đặc biệt lưu ý:

- Người đau họng, cảm lạnh, bị táo bón, trĩ không thích hợp ăn sầu riêng vì loại quả này có tính nóng và gây đờm, ảnh hưởng tới sức khỏe khí quản.

- Nhóm người tì vị yếu cần tránh ăn sầu riêng vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

- Những người đang trong giai đoạn giảm cân, người mắc bệnh béo phì, bệnh nhân tiểu đường cần tránh vì sầu riêng nhiều đường, giàu năng lượng.

Loại quả này có tính nóng và gây đờm, không tốt cho những người bị nóng trong, bị viêm họng, táo bón, tì vị yếu...

- Bệnh nhân mắc bệnh thận, bệnh tim cần phải hạn chế ăn vì sầu riêng là loại quả chứa hàm lượng kali cao, có thể gây ứ đọng trong cơ thể, làm tim loạn nhịp, gây ngừng tim đột ngột. Với người bệnh thận có thể gây suy thận.

- Những người bị nóng trong không nên ăn sầu riêng vì khi ăn sẽ càng khiến cơ thể bốc hỏa.

- Sầu riêng rất giàu cellulose người già nên hạn chế ăn.

- Phụ nữ mang thai cần tránh không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì loại quả này nhiều đường, tính nóng, có thể gây tăng huyết áp, thậm chí là bốc hỏa, đầy hơi, khó tiêu ở bà bầu.

(Tổng hợp)