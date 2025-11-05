Loại rau được người Trung Quốc ví là "báu vật trời ban": Mọc đầy Việt Nam nhưng nhiều người chê không ăn

Ngải cứu có vị đắng và mùi nồng đặc trưng. Chính mùi vị đó khiến nhiều người không thích ăn ngải cứu. Trên thực tế, ngải cứu là loại cây phổ biến, dễ trồng và cũng mọc dại rất nhiều tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta đã sử dụng ngải cứu trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. Ngải cứu cũng được dùng làm rau ăn, góp mặt trong nhiều món ngon, bổ dưỡng như món gà ác hầm, trứng chiên, canh gà, lẩu gà,...

Tại Trung Quốc, ngải cứu cũng rất được ưa chuộng. Loại rau này còn được người Trung gọi là "báu vật trời ban" hay "vua của các loại thảo mộc" nhờ việc chứa vô số hoạt chất có lợi cho sức khỏe, tờ Tân Hoa Xã thông tin. Người Trung Quốc cũng đã sử dụng ngải cứu từ hàng nghìn năm trước để làm thuốc và rau ăn. Những sách cổ như " Kinh Thi", "Hoàng Đế Nội Kinh", "Bản Thảo Cương Mục" đều có ghi chép về công dụng chữa bệnh của rau ngải cứu.

Rau ngải cứu tốt thế nào?

Không phải ngẫu nhiên mà ngải cứu được gọi bằng những cái tên như "báu vật trời ban" hay "vua của các loại thảo mộc". Loại rau này có vô vàn lợi ích đối với sức khỏe con người.

Một số lợi ích của rau ngải cứu (Nguồn: Healthline, ảnh: AI khởi tạo)

Ngải cứu chứa nhiều hoạt chất sinh học tự nhiên như artemisinin, camphor, pinene, cineol cùng các hợp chất flavonoid và acid hữu cơ. Đây chính là những yếu tố mang lại nhiều tác dụng y học cho loại cây này.

Các nghiên cứu cho thấy artemisinin có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng nấm, đồng thời giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ gan. Một số hợp chất khác trong tinh dầu ngải cứu như camphor và cineol còn được ghi nhận có thể giảm đau cơ, thư giãn thần kinh, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và điều hòa huyết áp.

Trong y học cổ truyền, ngải cứu cũng được sử dụng để điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và cải thiện các vấn đề tiêu hóa nhờ khả năng kích thích bài tiết dịch mật và acid dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Lời nhắn của chuyên gia

Ngải cứu tươi và khô (Ảnh minh họa).

Ngải cứu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu dùng sai cách có thể gây hại. Khi sử dụng, cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:

Phụ nữ mang thai cần thận trọng nếu muốn sử dụng ngải cứu: Hoạt chất artemisinin trong ngải cứu có thể kích thích co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Người có cơ địa dị ứng cần cẩn trọng: Ngải cứu thuộc họ Cúc, có thể gây dị ứng chéo với phấn hoa, cần tây, cà rốt. Dấu hiệu dị ứng gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi, đau bụng, hoặc trong trường hợp nặng là phản vệ nguy hiểm tính mạng.

Tránh dùng chung với thuốc chống đông hoặc thuốc giảm đau (như ibuprofen, aspirin): Ngải cứu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Không nên dùng liều cao hoặc kéo dài: Một số loại ngải cứu chứa thujone, chất có thể gây độc cho thần kinh và gan nếu tích tụ quá nhiều trong cơ thể.

Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt nếu bạn đang mang bệnh mạn tính, dùng thuốc tây hoặc có tiền sử dị ứng với thực vật họ Cúc.

Nguồn: Healthline, Tân Hoa Xã, Very Well Health