Loại rau gia vị được ví như "thuốc kháng sinh tự nhiên", cực tốt cho sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Allicin trong tỏi tây không chỉ giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) mà còn ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL, nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, kali giúp điều hòa huyết áp, còn flavonoid như kaempferol bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương.

Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng này giúp tỏi tây trở thành một "lá chắn" bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, việc tiêu thụ tỏi tây thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện cholesterol máu và ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

Tỏi tây cực tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Getty Images

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất lưu huỳnh như allicin và flavonoid như quercetin trong tỏi tây đóng vai trò như những "chiến binh" chống lại tế bào ung thư. Chúng hoạt động bằng cách ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, gây ra quá trình chết tế bào tự nhiên và ngăn chặn sự hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u.

Bên cạnh đó, vitamin C có trong tỏi tây giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như đại trực tràng, dạ dày, tuyến tiền liệt, buồng trứng và phổi. Các nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả của tỏi tây trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong tỏi tây kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, tỏi tây còn chứa prebiotic, là thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức đề kháng. Việc tiêu thụ tỏi tây thường xuyên còn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, tạo cảm giác no lâu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Tỏi tây vừa đem lại nhiều lợi ích vừa dễ tìm ở Việt Nam. Ảnh: Health.com

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong tỏi tây không chỉ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà còn tham gia vào quá trình sản sinh collagen, giúp tăng cường sức đề kháng của da và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Bên cạnh đó, allicin - hợp chất lưu huỳnh đặc trưng của tỏi tây - có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm mạnh mẽ. Việc bổ sung tỏi tây vào chế độ ăn hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý mãn tính

Tỏi tây ngăn ngừa thiếu máu

Sắt trong tỏi tây đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào. Khi cơ thể thiếu sắt, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao. Vitamin C có trong tỏi tây giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt, từ đó cải thiện tình trạng thiếu máu. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai và người ăn chay, việc bổ sung sắt từ tỏi tây là rất cần thiết để đảm bảo đủ lượng sắt cho cơ thể.