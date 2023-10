Loại rau là ‘thuốc’ kháng sinh tự nhiên, ngừa cả ung thư nhưng bị nhiều người ‘xa lánh’

Loại rau đang được nhắc tới là tỏi tây. Tỏi tây cùng họ với hành, hẹ và tỏi ta. Đây là loại cây được trồng hoặc mọc dại nhiều ở khu vực Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, tỏi tây được sử dụng trong nhiều món xào, nướng hoặc làm bánh.

Giống như các loại cây cùng họ, tỏi tây bị nhiều người chê hoặc ngại không ăn vì sợ thứ mùi nồng của nó. Thế nhưng, giống như các “anh chị em” khác của mình, tỏi tây có nhiều tác dụng dược lý mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của tỏi tây

Giàu dinh dưỡng

Ảnh minh họa: Tỏi tây giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa

Hàm lượng dinh dưỡng có trong tỏi tây rất cao nhưng loại rau này lại có rất ít calo. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g tỏi tây đã được nấu chín chỉ có 31 calo. Song, tỏi tây lại giàu các hợp chất tiền tố vitamin A, bao gồm beta carotene. Cơ thể con người cần những hợp chất này để chuyển hóa thành vitamin A, một loại chất dinh dưỡng quan trọng đối với thị lực, chức năng miễn dịch, sinh sản và tế bào.

Tỏi tây cũng chứa nhiều vitamin K1 giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch và các bệnh về tim.

Ngoài ra, tỏi tây cung cấp một lượng lớn vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C có tác dụng tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, chức năng tự sửa chữa của các mô, hấp thụ sắt và sản xuất collagen. Trên thực tế, hàm lượng vitamin C có trong tỏi tây cao gấp đôi hàm lượng vitamin C có trong cùng một trọng lượng cam.

Tỏi tây còn là nguồn cung cấp magiê dồi dào. Magiê giúp giảm hội chứng tiền kinh nguyệt và tăng cường chức năng tuyến giáp. Trong tỏi tây cũng chứa một lượng nhỏ các chất như đồng, vitamin B6, sắt và folate (vitamin B9).

Giàu các chất chống oxy hóa

Tỏi tây là nguồn bổ sung tuyệt vời các chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol và hợp chất lưu huỳnh cho cơ thể.

Một nghiên cứu của Đại học Lan Châu (Trung Quốc) đã phân lập và xác định được 15 hợp chất từ tỏi tây. Các hợp chất này bao gồm các hợp chất lưu huỳnh, hợp chất phenolic, hợp chất lignan, axit béo không bão hòa và saponin. Các hợp chất này có các tác dụng dược lý khác nhau như kháng khuẩn, chống oxy hóa, bảo vệ mạch máu và long đờm.

Quá trình oxy hóa là nguyên nhân dẫn tới tổn thương tế bào và góp phần gây ra các loại bệnh như tiểu đường, ung thư và tim mạch. Tỏi tây đặc biệt giàu kaempfero, một chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim và một số dạng ung thư.

Allicin, một hợp chất lưu huỳnh, trong tỏi tây được coi là “thuốc kháng sinh tự nhiên”, đồng thời có tác dụng giảm mỡ máu và đặc tính chống ung thư tiềm năng.

Giảm viêm nhiễm và tăng cường sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa: Tỏi tây tốt cho tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy allium trong tỏi tây và một số loại rau củ cùng họ khác như hành, tỏi ta, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tỏi tây còn có chứa một số hợp chất có lợi giúp giảm viêm nhiễm, đồng thời bảo vệ sức khỏe trái tim. Ví dụ, kaempferol có đặc tính chống viêm nhiễm. Theo một nghiên cứu của Đại học Seville (Tây Ban Nha), những thực phẩm giàu kaempferol giúp giảm nguy cơ đau tim và tử vong do các bệnh tim mạch.

Hơn nữa, các hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi tây như allicin và thiosulfinate cũng đã được nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích trong việc giảm mỡ máu, huyết áp và nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.

Giảm cân

Giống như nhiều loại rau khác, tỏi tây cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Với lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, tỏi tây có thể giúp ngăn ngừa cảm giác đói, thúc đẩy cảm giác no và giúp chúng ta ăn ít hơn.

Theo các nhà khoa học của Đại học Minnesota (Mỹ), tỏi tây cũng chứa chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này đóng vai trò như một chất gel trong đường tiêu hóa, giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Theo các nghiên cứu của Đại học Sydney (Úc) và Đại học Baylor (Mỹ), việc bổ sung thêm tỏi tây vào chế độ ăn sẽ giúp tăng cường lượng rau tiêu thụ tổng thể và tăng thêm hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Ảnh minh họa: Tỏi tây giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Nhiều hợp chất có trong tỏi tây có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Ví dụ, kaempferol không chỉ có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính mà còn hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ phát triển ung thư. Một nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng kaempferol có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách giảm viêm và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời ngăn chặn các tế bào này phát triển.

Hợp chất allicin cũng có tác dụng tương tự trong việc ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu trên người cho thấy những người thường xuyên ăn tỏi tây có thể giảm tới 46% nguy cơ ung thư dạ dày. Một nghiên cứu tại Ý cho thấy tiêu thụ allium thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Tỏi tây là thực phẩm có lợi cho đường tiêu hóa. Nguyên nhân là do tỏi tây có chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng hệ lợi khuẩn đường ruột, từ đó giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Tiêu hóa Thế giới, những lợi khuẩn này sản xuất ra acid béo chuỗi ngắn (SCFAs), ví dụ như acetate, propionate và butyrate. SCFAs có thể giảm viêm nhiễm và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Những lợi ích sức khỏe khác của tỏi tây

Ảnh minh họa: Một món bánh với tỏi tây

Ngoài những lợi ích kể trên, tỏi tây còn có thể mang lại một số lợi ích khác cho sức khỏe, bao gồm:

- Giảm lượng đường trong máu: Allium đã được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết trong một nghiên cứu tại Trung Quốc.

- Tăng cường chức năng não bộ: Các hợp chất lưu huỳnh cũng đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ não bộ khỏi các bệnh suy giảm trí tuệ có liên quan tới tuổi tác.

- Ngăn ngừa nhiễm trùng: Các nghiên cứu trên động vật cho thấy kaempferol có trong tỏi tây có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus và nấm.