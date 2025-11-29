Loại rau nhiều sắt gấp 6 lần thịt bò, giúp bồi bổ sức khỏe: Mọc đầy góc vườn, còn được dùng làm thuốc

Loại rau đang được nhắc tới chính là rau ngót. Đây là loại rau rất quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Rau ngót dễ trồng, dễ sinh trưởng, có hồ sơ dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng và cũng là một vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền. Y học hiện đại cũng đã xác nhận những tác dụng tuyệt vời của rau ngót đối với sức khỏe con người.

Rau ngót nhiều sắt gấp 6 lần thịt bò

Rau ngót là một trong những loại rau sở hữu hàm lượng vitamin, khoáng chất và axit amin rất đa dạng.

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong 100g rau ngót (Ảnh: Ai khởi tạo; nội dung: cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế).

Đặc biệt, rau ngót còn là một trong những loại rau giàu vitamin B. Rau ngót cũng nằm trong số ít các loại rau chứa vitamin K - một dưỡng chất quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương, theo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Không chỉ giàu vi chất, rau ngót còn cung cấp nhiều axit amin thiết yếu. Trong 100g, loại rau này chứa 0,34g threonin; 0,25g phenylalanin; 0,24g leucin; 0,23g isoleucin; 0,16g lysin; 0,13g methionin và 0,05g tryptophan. Tất cả đều là những axit amin đóng vai trò cấu tạo protein, hỗ trợ miễn dịch và chuyển hoá.

Canh rau ngót (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý hơn, khi so sánh về hàm lượng sắt, rau ngót thậm chí vượt xa nhiều thực phẩm được xem là giàu sắt, ví dụ như thịt bò. Dựa theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g thịt bò chỉ chứa khoảng 2,6mg sắt. Trong khi đó, lượng sắt trong 100g rau ngót lại cao gấp 6 lần thịt bò - 15,7mg.

Theo nhà khoa học, Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), rau ngót còn được ví như “sâm của người nghèo”. Vị chuyên gia này cho biết người già yếu hoặc người cần bồi bổ sức khỏe nên bổ sung loại rau này trong chế độ ăn.

Một vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh

Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rau ngót có hàng loạt lợi ích như:

Lá, hoa và quả rau ngót (Ảnh minh họa).

Tăng tiết sữa mẹ Cải thiện chất lượng tinh trùng Chống oxy hóa Hỗ trợ lành vết thương nhanh hơn Ngăn ngừa nhiễm khuẩn Giảm đường huyết Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trong y học cổ truyền, rau ngót có tính mát lạnh (khi nấu chín trở nên bớt lạnh), vị ngọt, mang nhiều công năng như thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hoạt huyết hóa ứ, bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm và sinh cơ. Vì vậy, ngoài việc dùng làm rau nấu canh, rau ngót từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian hỗ trợ chăm sóc sức khỏe như:

Chữa sót nhau sau sinh Chữa chậm kinh Chữa tưa lưỡi trẻ nhỏ Trị tưa lưỡi - lưỡi trắng rộp ở trẻ sơ sinh Sót rau sau đẻ Bồi dưỡng sau sinh Canh giải nhiệt mùa hè Chữa cốt thống (nhức mỏi trong xương) Trị mồ hôi trộm Chữa bàn chân sưng nhức Chữa lở loét cẳng chân dai dẳng Chữa chảy máu cam Giải độc rượu và dị ứng cá biển

Mặc dù vậy, khi dùng rau ngót với bất kỳ mục đích y khoa nào, cần có sự tư vấn kỹ càng từ bác sĩ chuyên khoa để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, tương tác với thuốc đang dùng hoặc nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý nền.