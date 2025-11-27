Loại rau có vị ngọt nhưng hạ đường huyết cực tốt, còn ngừa thiếu máu, làm mát gan: Ngày xưa phải giàu lắm mới được ăn

Loại rau quen thuộc mà cực tốt

Cải cúc, còn được biết đến với cái tên “tần ô” hay “rau cúc”, thuộc họ Cúc (Asteraceae), có tên khoa học là Chrysanthemum coronarium L. Là loại rau theo mùa, trước kia cải cúc được trồng chủ yếu để tiến vua vì vậy người xưa gọi đây là “rau của Hoàng đế”, sau đó cũng chỉ những người giàu có mới mua được.

Đến nay, nhờ được trồng rộng rãi, loại rau này còn được xem là thực phẩm lý tưởng để chăm sóc sức khỏe trong mùa xuân, nhờ hương vị nhẹ nhàng và giá trị dinh dưỡng dồi dào, có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng.

Cây cải cúc thường nhỏ, thân thẳng và phân nhánh nhiều. Lá có dáng lông chim, mép lá có răng cưa đặc trưng. Hoa màu vàng tươi, mọc ở đầu cành và cũng có thể dùng làm thực phẩm. Theo y học cổ truyền, rau cải cúc mang vị ngọt hơi cay, tính bình, được cho là giúp dưỡng tâm, làm dịu phế, lợi gan, giảm viêm, tiêu ho, hỗ trợ tiêu hóa và lợi tiểu.

Phân tích dinh dưỡng cho thấy trong cải cúc có khoảng 5,57% hydrat carbon, 1,85% protein, 0,43% chất béo, cùng nhiều vitamin A, B, C và tinh dầu mang mùi thơm nhẹ. Từ lâu, dân gian đã dùng loại rau này trong các bài thuốc hỗ trợ cải thiện chứng đầy hơi, thoát vị hay bụng lạnh. Bên cạnh đó, cải cúc còn sở hữu nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Những lợi ích sức khỏe đáng kể

Hạ huyết áp

Ít người biết rằng cải cúc có thể hỗ trợ giảm huyết áp. Loại rau này chứa nhiều axit amin và tinh dầu giúp thanh tỉnh đầu óc, đồng thời góp phần điều hòa đường huyết. Hàm lượng kali cao cũng được xem là yếu tố giúp ổn định và hạ huyết áp.

Người mắc tiểu đường có thể dùng cải cúc để nấu canh, trộn gỏi hoặc ép lấy nước uống. Tuy nhiên, chỉ nên dùng khoảng 50 ml nước ép mỗi ngày, chia làm hai lần vào buổi sáng và buổi chiều.

Lợi tiểu

Cải cúc mang lại tác dụng lợi tiểu tự nhiên nhờ chứa nhiều axit amin, protein, chất béo, kali, natri và các khoáng chất thiết yếu. Loại rau này còn hỗ trợ hoạt động trao đổi chất, nhờ đó giúp giảm sưng phù và hạn chế ứ nước trong cơ thể.

Ngừa thiếu máu

Lượng sắt và canxi phong phú trong cải cúc giúp cơ thể sản sinh máu mới và củng cố hệ xương. Bên cạnh đó, rau còn góp phần thúc đẩy chuyển hóa protein, đồng thời bổ sung các vitamin và vi chất quan trọng cho quá trình tạo máu như axit folic và đồng. Vì vậy, cải cúc được xem là thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu phù hợp với nhiều đối tượng.

Tăng cảm giác thèm ăn

Trong cải cúc có các chất dễ bay hơi tạo mùi thơm đặc trưng, kích thích tuyến nước bọt hoạt động. Chính điều này giúp làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến bữa ăn trở nên ngon miệng hơn.

Tốt cho tim mạch

Theo nghiên cứu hiện đại, cải cúc chứa các thành phần như glucid, lipid, protein, lysine, chất xơ, canxi cùng nhiều vitamin nhóm B và vitamin C – tất cả đều có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chất diệp lục trong rau còn giúp giảm cholesterol, hỗ trợ duy trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh.

Ngăn ngừa táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, cải cúc giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải độc tố và ngăn ngừa táo bón. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai có hệ tiêu hóa hoạt động kém.

Giảm ho, tiêu đờm

Nguồn vitamin A phong phú trong cải cúc giúp tăng sức đề kháng cho hệ hô hấp, làm dịu phổi và giảm đờm. Hương thơm từ tinh dầu tự nhiên của rau cũng góp phần làm giảm ho, hỗ trợ người bị hen suyễn.

Làm mát gan

Carotene, axit amin và kali trong cải cúc có tác dụng bảo vệ gan, hỗ trợ phục hồi các tế bào bị tổn thương và cải thiện khả năng trao đổi chất. Nhờ đó, gan hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ nóng gan.

Tăng cường miễn dịch

Cải cúc chứa nhiều selen – vi chất quan trọng giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Kết hợp cùng các dưỡng chất thiết yếu khác, loại rau này rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Hỗ trợ giấc ngủ

Tinh dầu tự nhiên trong cải cúc không chỉ giúp làm nhẹ cơn ho mà còn mang tác dụng an thần, hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các vitamin, caroten và axit amin trong rau cũng góp phần hạn chế suy giảm trí nhớ.

