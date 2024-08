Loại rau "quốc dân" của người Việt không ngờ chính là thảo dược quý trị 6 căn bệnh, nhưng có 3 nhóm người không nên ăn

Bên cạnh rau muống thì rau ngót cũng được mệnh danh là loại "rau quốc dân" mọi nhà đều ưa thích. Rau ngót thơm, ngọt rất được ưa chuộng trong mâm cơm những ngày mùa hè. Khi nấu cùng thịt nạc, tôm hay cua đồng, rau ngót càng trở nên hấp dẫn và bổ dưỡng hơn nữa.

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, trong Đông y, rau ngót có tính mát, vị ngọt, với các tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, bổ huyết và nhuận tràng. Đặc biệt, thành phần dinh dưỡng của rau ngót chứa lượng đạm thực vật cao, vì vậy chúng là một sự thay thế lành mạnh cho đạm động vật.

Vào những ngày hè nóng bức, bạn có thể sử dụng rau ngót để điều chế thành các món ăn/bài thuốc từ rau ngót để phòng bệnh cho cả gia đình.

6 món ăn/bài thuốc trị bệnh từ rau ngót trong Đông y

1. Thanh nhiệt, hạ sốt, trị ho do phế nhiệt

Rau ngót có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, và hạ sốt hiệu quả. Bạn có thể sử dụng rau ngót tươi để ép lấy nước uống hoặc nấu canh rau ngót để làm mát cơ thể.

2. Chống ho suyễn

Nhờ chứa chất ephedrin, rau ngót rất tốt cho người bị ho suyễn do cảm cúm. Món rau ngót nấu hoặc luộc có thể giúp làm giảm triệu chứng ho và ngăn ngừa bệnh tái phát.

3. Trị táo bón

Rau ngót là loại rau giàu chất xơ, giúp bổ âm và sinh tân dịch, rất hữu ích trong việc điều trị táo bón, đặc biệt là ở phụ nữ sau sinh. Món canh rau ngót nấu với bầu dục, thịt lợn băm, hoặc xương ninh là lựa chọn lý tưởng để chống táo bón.

4. Trị nhiệt miệng

Nước ép từ lá rau ngót, khi kết hợp với mật ong, có thể được sử dụng để điều trị nhiệt miệng. Bôi hỗn hợp này lên vùng miệng bị loét trong vài ngày sẽ giúp vết thương lành lại nhanh chóng.

5. Trị chảy máu cam

Rau ngót rửa sạch, giã nhỏ, sau đó thêm nước và ít đường để uống. Phần bã có thể đặt lên mũi để cầm máu cam.

6. Chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ

Nấu canh từ 30g rau ngót, 30g bầu đất và một quả bầu dục lợn có thể giúp chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ em. Món canh này không chỉ ngon miệng mà còn kích thích trẻ ăn uống tốt hơn.

3 nhóm người không nên tiêu thụ rau ngót

Những nhóm người dưới đây nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi tiêu thụ rau ngót.

1. Phụ nữ đang mang thai

Rau ngót chứa lượng lớn chất papaverin, có tác dụng hỗ trợ giảm đau, hạ huyết áp, và co giãn cơ trơn của mạch máu. Tuy nhiên, ăn nhiều rau ngót có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai. Đặc biệt, rau ngót sống có độc tính mạnh mẽ hơn, do đó phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên uống nước rau ngót sống.

2. Người kém ăn, mất ngủ, người cao tuổi

Một số nghiên cứu cho thấy rau ngót có thể gây khó thở, giảm cảm giác thèm ăn, khó ngủ, đặc biệt ở người lớn tuổi và những người có thể chất yếu. Để giảm thiểu tác dụng phụ, những người này nên tránh uống nước rau ngót sống và nếu ăn rau ngót đã nấu chín thì cũng chỉ nên ăn với lượng nhỏ.

3. Người còi xương, loãng xương, thiếu canxi

Mặc dù rau ngót chứa nhiều canxi, sự có mặt của glucocorticoid trong rau ngót lại cản trở quá trình hấp thu phốt pho và canxi. Vì vậy, người bị còi xương, loãng xương, hoặc thiếu canxi nên hạn chế ăn rau ngót để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt canxi.