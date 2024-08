"Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi công lược" U40 vẫn trẻ trung như đôi mươi, bí quyết ở 1 loại rau dễ mua ngoài chợ

"Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi công lược" trẻ lâu, khỏe mạnh nhờ 1 loại rau

Trương Gia Nghê là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, được công chúng biết đến nhiều qua các tác phẩm đình đám như "Cung tỏa châu liêm"; "Diên Hi công lược"... Đặc biệt, trong phim "Diên Hi công lược", khán giả bình chọn nhân vật Thuận Tần của Trương Gia Nghê là mỹ nhân xinh đẹp nhất.

Nhân vật Thuận Tần của Trương Gia Nghê trong Diên Hi công lược.

Có nhan sắc vạn người mê nhưng Trương Gia Nghê từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cặp đôi có với nhau 2 người con và đã chia tay nhau vào năm 2022 sau 8 năm chung sống. Từ cuối năm 2022, Trương Gia Nghê trở lại làng giải trí Hoa ngữ và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Ở độ tuổi U40, sau 2 lần sinh nở, Trương Gia Nghê vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà cùng làn da trắng mịn như những cô gái tuổi đôi mươi. Trương Gia Nghê tiết lộ rằng, cô tự làm bữa ăn sáng lành mạnh để duy trì vóc dáng thon gọn. Cụ thể, bữa sáng điển hình của nữ nghệ sĩ này là cốc nước ép rau củ gồm có bắp cải tím, cần tây, chanh, táo, dưa chuột và một ít gừng.

Trương Gia Nghê tiết lộ rằng, cô tự làm bữa ăn sáng lành mạnh để duy trì vóc dáng thon gọn.

Bên cạnh đó, Trương Gia Nghê còn thích ăn salad bắp cải tím mỗi ngày để giảm mỡ, tăng cảm giác no, hạn chế việc ăn thêm các đồ dầu mỡ, chứa nhiều năng lượng. Có thể thấy rằng, bà mẹ 2 con rất ưa chuộng việc dùng bắp cải tím để làm đẹp, duy trì sắc vóc cho bản thân.

Phụ nữ ăn bắp cải tím sẽ nhận được những lợi ích gì?

Bà Nicola Shubrook, chuyên gia dinh dưỡng đến từ Vương quốc Anh cho hay: Bắp cải tím là loại rau chứa rất nhiều vitamin, dưỡng chất tốt cho sức khỏe như canxi, Axit folic, vitamin K và C, Carbohydrate, chất xơ... Nhờ điều này mà bắp cải tím thường xuyên góp mặt trong chế độ ăn hàng ngày của nhiều người, trong đó có nữ nghệ sĩ Trương Gia Nghê.

- Giảm cân và hỗ trợ sức khỏe đường ruột:

Theo chuyên gia Nicola Shubrook, bắp cải tím có ít calo và nhiều chất xơ dinh dưỡng. Nó giúp bạn no lâu hơn đồng thời cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân. Chất xơ trong bắp cải tím cũng hoạt động như một prebiotic, kích thích lợi khuẩn phát triển, rất tốt cho đường ruột của chúng ta.

- Có khả năng chống lão hóa:

Dược sĩ Sravani Chintapalli đến từ Ấn Độ cho biết, bắp cải tím có chứa anthocyanin, mang đặc tính chống oxy hóa. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi tác động của các gốc tự do, làm giảm các dấu hiệu lão hóa do các gốc tự do gây ra.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa nếp nhăn và đốm đồi mồi bằng cách giữ cho làn da của bạn mịn màng, săn chắc, đàn hồi hơn. Hàm lượng vitamin A có trong bắp cải tím có tác dụng tái tạo tế bào, bảo vệ da khỏi tia cực tím và làm da mềm mại.

- Tăng cường mật độ khoáng chất của xương:

Theo dược sĩ người Ấn Độ, bắp cải tím là một loại rau tốt cho sự phát triển và tăng trưởng xương khỏe mạnh do có hàm lượng canxi, vitamin K, vitamin C cao. Ngoài ra, magiê và các nguyên tố quan trọng khác trong bắp cải tím có thể hỗ trợ sự phát triển của xương, chống lại chứng loãng xương, viêm khớp cùng một số loại bệnh về xương khác.

- Chứa hợp chất chống ung thư:

Nhờ việc chứa nhiều sulforaphane và anthocyanins, bắp cải tím là một thực phẩm cần có trong chế độ ăn uống lành mạnh của con người. Những hợp chất có lợi này có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhất là ung thư đại tràng. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất indole có trong bắp cải tím có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú ở phụ nữ.

Dùng bắp cải tím thế nào cho đúng?

Mặc dù bắp cải tím chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể dùng được loại thực phẩm này. Chuyên gia dinh dưỡng Nicola Shubrook lưu ý rằng, những người bị dị ứng với bắp cải tím mang các triệu chứng như: ngứa miệng, hắt hơi hoặc chảy nước mũi thì nên ngừng sử dụng và trao đổi cụ thể với bác sĩ.

Ngoài ra, theo chuyên gia Nicola Shubrook, những ai có vấn đề về tuyến giáp thì trước khi sử dụng bắp cải tím cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh viêm ruột (IBD), bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng thì những loại thực phẩm giàu chất xơ như bắp cải tím có thể gây ra tình trạng đầy hơi hay chướng bụng.

Do đó, nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh hoặc mắc một số chứng bệnh kể trên thì cần hỏi ý kiến của bác sĩ riêng để sử dụng bắp cải tím cho hiệu quả.