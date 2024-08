Mỹ nhân U60 tiết lộ bí quyết "trẻ hóa 20 tuổi sinh học"

Tránh xa những ồn ào của showbiz, ở tuổi 53, Hoa hậu Giáng My chọn cho mình cuộc sống bình yên, tận hưởng những niềm vui giản đơn bên gia đình và bạn bè. Trên trang cá nhân của mình, Giáng My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy thú vị. Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên chính là nhan sắc "không tuổi" của nữ hoàng sắc đẹp. Làn da của cô vẫn mịn màng, căng bóng, vóc dáng thon gọn, săn chắc và các đường nét trên khuôn mặt dường như chẳng già đi chút nào so với 32 năm về trước khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng.



Giáng My vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, trẻ trung dù bước sang tuổi ngũ tuần

Trong một chia sẻ mới đây, người đẹp đã hé lộ bí quyết giúp bản thân "níu giữ" tuổi xuân, đó chính là cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi, thư giãn: "Ngoài những giờ phút cống hiến cho công việc, tôi dành trọn vẹn thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhờ vậy, tôi có thể giảm thiểu tối đa căng thẳng, áp lực từ công việc và năng lượng tiêu cực bên ngoài.", Hoa hậu Giáng My cho biết.



Lão hóa là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này và gìn giữ tuổi xuân bằng lối sống khoa học và chế độ chăm sóc sức khỏe hợp lý. Bên cạnh việc duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng, nhiều người còn tìm đến các phương pháp chống lão hóa tiên tiến để bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. Tại các "cường quốc" làm đẹp như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, lĩnh vực chống lão hóa đang phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp cho người Việt, năm 2023, Thương hiệu Thanh Hằng cho ra đời Phòng khám nội khoa H&H (Healthy & Happy) - phòng khám có đa dạng các dịch vụ, được chuyển giao các công nghệ từ Đức, Nhật Bản, Thái Lan giúp con người sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc.

Giáng My sử dụng dịch vụ tại Phòng khám nội khoa H&H

Điều khiến bóng hồng Giáng My say mê H&H chính là liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện từ trong ra ngoài, kết hợp nhiều dịch vụ tiên tiến, tác động đến từng chức năng trong cơ thể. Vì vậy, Giáng My lựa chọn sử dụng trọn gói dịch vụ tại H&H để bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện:



Ghế oxy tinh khiết - Độc quyền tại H&H, đây là loại máy được nhiều cầu thủ nổi tiếng sử dụng để phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau mỗi trận đấu.

Ghế hạnh phúc - 100% điều trị són tiểu và hỗ trợ cải thiện cơ sàn chậu

Giường hồng ngoại - Sử dụng 100% tia hồng ngoại đào thải độc tố và đốt mỡ nhanh chóng



Làm sạch đại tràng khép kín - Sử dụng 100% nước tinh khiết, an toàn, không đau, không nghỉ dưỡng, công nghệ từ Đức

Chia sẻ về lý do tin tưởng và sử dụng trọn gói dịch vụ tại H&H, Hoa hậu Đền Hùng nhấn mạnh những điểm khác biệt nổi bật mà H&H mang lại so với các cơ sở làm đẹp khác:

Phòng khám nội khoa H&H là điểm đến hàng đầu cho việc chăm sóc sức khỏe 5 sao chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại và tiên tiến nhập khẩu từ nước ngoài, có chứng nhận FDA & CE; chuyển giao từ Đức, Nhật Bản, Thái Lan. Tiêu chuẩn 5 sao không chỉ thể hiện qua cơ sở vật chất mà còn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, trong đó có các bác sĩ nước ngoài từ Đức và Thái Lan sẽ trực tiếp thăm khám, hội chẩn cùng bác sĩ nội khoa Việt Nam đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất với thể trạng, nhu cầu của từng khách hàng.

Đến với Phòng khám Nội khoa H&H, khách hàng sẽ được tận hưởng trong không gian thư giãn, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đầy hiện đại, trẻ trung, không có cảm giác của một phòng khám thông thường. Các phòng dịch vụ riêng biệt được thiết kế tiện ích, riêng tư, không đụng chạm với khách hàng khác và hẹn theo giờ. Đội ngũ nhân viên, y tá tại H&H đều được đào tạo bài bản, chu đáo và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.



Phòng khám Nội khoa H&H (tầng 6, số 36 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) - Phòng khám chuyên điều trị chống lão hóa hàng đầu tại Việt Nam, thay vì đón nhận lão hoá & bệnh tật một cách bất lực, bạn & gia đình chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, toàn diện & khoa học; để luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, mạnh khỏe, sống hạnh phúc.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chị tốt nghiệp đại học Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành piano. Chị đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, chị vẫn được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với nhiều vai trò như diễn viên, đại sứ hình ảnh, giám khảo của nhiều cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế,...